Ã«ÀîË¨¡¹»Ò¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È2029Ç¯6·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿
¡¡¥É¥¤¥Ä½÷»Ò1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î25Æü¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óMFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿··ÀÌó¤Ï2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡20ºÐ¤ÎÃ«Àî¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È·ÀÌó¡£²¤½£1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥í¡¼¥¼¥ó¥´¡¼¥É¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤½¤³¤Ç¤Ï½é¤Î³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ê¤¬¤é20»î¹ç¤Ç16ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï9»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¡¢½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï4»î¹ç¤Ç1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤È¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡Ö¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÆü¡£ÊÂ³°¤ì¤¿ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÍèÍË¾¤Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë