【映画ランキング】山田洋次監督×倍賞千恵子×木村拓哉の『TOKYOタクシー』が初登場1位！
11月21〜23日の全国週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、山田洋次監督、倍賞千恵子、木村拓哉主演の映画『TOKYOタクシー』が、初週金土日動員21万4000人、興収2億9300万円をあげ、初登場首位に輝いた。11月24日までの4日間では、動員29万人、興収4億円を超えている。
2位は、先週から1ランクアップした『爆弾』が、週末金土日動員15万5000人、興収2億3100万円を記録しランクイン。11月24日までの累計では動員135万人、興収19億円を突破した。
3位は、細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』が、初週金土日動員13万6000人、興収2億1000万円をあげ初登場。11月24日までの4日間では、動員17万人、興収2億7000万円という数字になっている。
4位は、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が、週末金土日13万1000人、興収2億300万円をあげランクイン、累計では動員101万人、興収15億円を突破した。
5位は公開10週目の『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』、6位は、公開19週週目の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』がそれぞれランクインした。
7位には、公開25週目となる『国宝』が、先週の9位から順位を2つ上げた。11月24日には、公開172日目にして、動員1231万人、興収173億7700万円を突破し、ついに邦画の歴代興収ランキングで、『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』の持つ173.5億円を抜きトップに躍り出た。
第1位：『TOKYOタクシー』
第2位：『爆弾』
第3位：『果てしなきスカーレット』
第4位：『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』
第5位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第6位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第7位：『国宝』
第8位：『平場の月』
第9位：『プレデター：バッドランド』
第10位：『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』
