大容量でコスパ抜群！見栄えもバッチリな100均ストーン
商品情報
【写真左】
商品名：インテリアガラスストーン（ピンク、ラージ、約150g）
価格：￥110（税込）
内容量（約）：150g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480662565
【写真右】
商品名：インテリアガラスストーン（ブラック、約150g）
価格：￥110（税込）
内容量（約）：150g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480662473
大容量でコスパ抜群♡ダイソーでお得なガラスストーンを発見！
今回は、ダイソーの『インテリアガラスストーン』をご紹介します。
アロマ用の似たようなストーンは既にダイソーで販売されていますが、ちょっと違ったタイプを見つけたので購入してみました！
価格は各110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に陳列されていました。
こちらはダイソーで既に販売されている『ストーンディフューザー』です。
容器に入れてアロマオイルを垂らして楽しむアイテムですが、こちらはとにかく内容量が少ないので割高に感じていました。
もう少し量を多くしてほしいなと思っていたところ、今回購入した『インテリアガラスストーン』と出会うことができました♡
『インテリアガラスストーン』は大粒で、見栄えのあるストーンが入っています。
内容量は約150gと、たっぷり入っているのも嬉しいポイント♡
こちらの『インテリアガラスストーン（ブラック、約150g）』は、やや黒っぽい透明感のあるストーンです。
こちらの『インテリアガラスストーン（ピンク、ラージ、約150g）』は、ブラックよりも大ぶりなストーンが入っています。
ゴロッとした大きなサイズも入っていて、ディスプレイにも使いやすそうです。
こちらも内容量は約150gと、たっぷり入っています！
ただ、注意しなければならない点があります。
開封時に細かいガラスの粉が出てくるので、素手で触らないことをおすすめします。
飛び散る上に、触れるとチクチクするため、軍手をしたうえで新聞紙などの上で作業をすると安心です。
インテリアやアロマにも♡おしゃれな見た目で飾りやすい！
フェイクグリーンと一緒にガラス容器に入れるだけでおしゃれ♡
光が当たるとガラスがキラキラと輝いて幻想的です。
そのまま平皿に並べるだけでもインテリア映えしますよ！
お好みのアロマオイルを垂らして、ストーンディフューザーにも。
110円なので、汚れても買い替えやすいのがいいなと思いました！
見栄えもコスパも抜群な、ダイソーの『インテリアガラスストーン』。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。