大容量でコスパ抜群！見栄えもバッチリな100均ストーン

以前ダイソーで購入したストーンディフューザー。アロマを垂らして楽しむアイテムですが、容量が少ないのが気になっていました。なんと、そんな中ダイソーで大容量のガラスストーンを発見！大粒で見栄えも良く、インテリアとして十分使えるクオリティの高さです♡もちろんアロマにも使えるのでおすすめです。

商品情報

【写真左】

商品名：インテリアガラスストーン（ピンク、ラージ、約150g）

価格：￥110（税込）

内容量（約）：150g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480662565

【写真右】

商品名：インテリアガラスストーン（ブラック、約150g）

価格：￥110（税込）

内容量（約）：150g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480662473

大容量でコスパ抜群♡ダイソーでお得なガラスストーンを発見！

今回は、ダイソーの『インテリアガラスストーン』をご紹介します。

アロマ用の似たようなストーンは既にダイソーで販売されていますが、ちょっと違ったタイプを見つけたので購入してみました！

価格は各110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に陳列されていました。

こちらはダイソーで既に販売されている『ストーンディフューザー』です。

容器に入れてアロマオイルを垂らして楽しむアイテムですが、こちらはとにかく内容量が少ないので割高に感じていました。

もう少し量を多くしてほしいなと思っていたところ、今回購入した『インテリアガラスストーン』と出会うことができました♡

『インテリアガラスストーン』は大粒で、見栄えのあるストーンが入っています。

内容量は約150gと、たっぷり入っているのも嬉しいポイント♡

こちらの『インテリアガラスストーン（ブラック、約150g）』は、やや黒っぽい透明感のあるストーンです。

こちらの『インテリアガラスストーン（ピンク、ラージ、約150g）』は、ブラックよりも大ぶりなストーンが入っています。

ゴロッとした大きなサイズも入っていて、ディスプレイにも使いやすそうです。

こちらも内容量は約150gと、たっぷり入っています！

ただ、注意しなければならない点があります。

開封時に細かいガラスの粉が出てくるので、素手で触らないことをおすすめします。

飛び散る上に、触れるとチクチクするため、軍手をしたうえで新聞紙などの上で作業をすると安心です。

インテリアやアロマにも♡おしゃれな見た目で飾りやすい！

フェイクグリーンと一緒にガラス容器に入れるだけでおしゃれ♡

光が当たるとガラスがキラキラと輝いて幻想的です。

そのまま平皿に並べるだけでもインテリア映えしますよ！

お好みのアロマオイルを垂らして、ストーンディフューザーにも。

110円なので、汚れても買い替えやすいのがいいなと思いました！

見栄えもコスパも抜群な、ダイソーの『インテリアガラスストーン』。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。