内村光良『LIFE!』史上最大規模のコントライブに強力メンバー集結【コメント全文】
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良がNHKで届けるコント番組『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』が、2026年5月9日・10日に、ぴあアリーナMMで史上最大規模のコントライブ『LIFE! ON STAGE〜マーベラーに捧げるコント〜』を開催する。このほど「LIFE!」メンバーの川西賢志郎、じろう、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、水上恒司の出演が決定した。
【個別ショット】Tシャツ姿で…気合十分の「LIFE！」メンバー
メンバーは、LIFE!ファンの呼称である“マーベラー”の文字をロゴとしたTシャツ姿で、気合十分。なお、今後発表する出演者は、「LIFE!」初参加となるメンバーを予定している。
■内村光良
「LIFE!」は自分にとって血となり肉となっている、人生において欠かせない存在。今回、ぴあアリーナMMで2日間の公演！「LIFE!」にとっては大冒険です。マーベラーの皆さん、どうか色んな人に声をかけて大勢でお越しください！楽しい時間をお届けできるよう全力で頑張ります！
【LIFE! 座長／1期メンバー】
1964年7月22日生まれ、熊本県人吉市出身。2012年9月「LIFE!」放送開始とともに座長をつとめる。「三津谷寛治」「スーパースター」「宇宙人総理」「まっすぐ彦助」など名物キャラクター多数。
■川西賢志郎
「LIFE!」ってファミリーというより、季節ごとの放送なので距離感としては"親戚の集まり"のような存在。でもだからこそ心地いい緊張感をもってお笑いに向き合えてるんだと思います。今回、テレビを飛び出してぐっと近い距離でコントをお届けできることになったので、これを機にマーベラーの皆さんには「マーベラー」の自覚を持ちつつ、楽しんでいただけたら嬉しいです。
【LIFE!4期メンバー】
1984年1月29日生まれ、大阪府東大阪市出身。「LIFE!」初登場は、2020年2月放送回。メンバー唯一の漫才出身。シュアなつっこみでボケを引き立てる。最近では「やかましい三姉妹・三女まーこ」を好演。
■じろう
自分にとって「LIFE！」は恩人。呼ばれてなかったら今頃どうなってたんだろうと思うくらい。マーベラーの皆さん、来年5月は踊りにおいでよ！
【LIFE! 3期メンバー】
1978年7月1日生まれ、青森県弘前市出身。「LIFE!」初登場は、2014年12月放送回。唯一無二の憑依芸で番組を支える。代表キャラクター「黄金原聡子」「悪徳善男」「神メンツ・モッチ」「俺は継がない・唐木田数間」
■田中直樹
「LIFE!」は自分にとって幸せな場所で、刺激をもらったり、帰ってこられるところ。一言では言い表せられないです。とてもマーベリスティックなステージになると思うので、マーベラーの皆さん、推し“マーベリー”しに来てください！
【LIFE! 1期メンバー】
1971年4月26日生まれ、大阪府豊中市出身。2012年9月「LIFE!」放送開始より参加。クセのあるキャラを数多く演じる。代表キャラクター「ゲスの西条」「プラス車掌」「HOTなカマタくん」「タクヤシモムラ」
■塚地武雅
お笑いやりたいと思ったきっかけがテレビコントだったので、「LIFE!」は一番やりたかったこと。長く続けられていて、こんなに幸せなことはありません。まだ「マーベラー」という意識がない方もいらっしゃると思いますが、みんなマーベラーです。全貌はまだ何も知らないけど、必ず盛り上がるイベントになるので会いに来てください！
【LIFE! 1期メンバー】
1971年11月25日生まれ、大阪府出身。2012年9月「LIFE!」放送開始より参加。イカ大王で紅白に出場し、番組認知に貢献。代表キャラクター「イカ大王」「太ったあんた」 「キスがうまいだけの男」 「神メンツ・キーマ」
■西田尚美
私にとって「LIFE!」は劇団みたいな存在です。時々行って、みんなで一緒に同じものつくって、その中で毎回新しいことにも挑戦する。まさかこの年でフラフープに挑戦して、しかもできちゃって、コントになるなんて。まだまだ知らない自分と出会えるのも、面白いんです。今回、生でコントをお見せすることになり、普段編集でカットされているところまで見られちゃうと思うと今から緊張しています。頑張って参加するので、マーベラーの皆さんにも楽しんでもらえたらと思います。
【LIFE! 1期メンバー】
1970年2月16日生まれ、広島県出身。2012年9月「LIFE!」放送開始より参加。演技だけでなく、ダンスやフープで笑いを取る才能を発揮。代表キャラクター「宇宙人総理・小津える」「カッツ・アイ」「ジャズダンサー・ナオミ」「女神探偵ナオミ」
■水上恒司
現時点の僕にとって、「LIFE!」はもっともタメになっている修練場。優しい先輩たちから楽しく学んでいます。今回、マーベラーの皆さんに初めて生でお会いすることになりました。まだまだ未熟なところはありますが、先輩たちに食らいついて最高のコントをお届けできればと思います！
【LIFE! 6期メンバー】
1999年5月12日生まれ、福岡県出身。「LIFE!」初登場は、2023年10月放送のコント。笑いを貪欲に学ぶ姿勢は若手芸人をも凌駕する。どんな役でも違いを作ろうと試行錯誤。近い将来、人気キャラクターを生み出すことが期待される。
メンバーは、LIFE!ファンの呼称である“マーベラー”の文字をロゴとしたTシャツ姿で、気合十分。なお、今後発表する出演者は、「LIFE!」初参加となるメンバーを予定している。
■内村光良
「LIFE!」は自分にとって血となり肉となっている、人生において欠かせない存在。今回、ぴあアリーナMMで2日間の公演！「LIFE!」にとっては大冒険です。マーベラーの皆さん、どうか色んな人に声をかけて大勢でお越しください！楽しい時間をお届けできるよう全力で頑張ります！
【LIFE! 座長／1期メンバー】
1964年7月22日生まれ、熊本県人吉市出身。2012年9月「LIFE!」放送開始とともに座長をつとめる。「三津谷寛治」「スーパースター」「宇宙人総理」「まっすぐ彦助」など名物キャラクター多数。
■川西賢志郎
「LIFE!」ってファミリーというより、季節ごとの放送なので距離感としては"親戚の集まり"のような存在。でもだからこそ心地いい緊張感をもってお笑いに向き合えてるんだと思います。今回、テレビを飛び出してぐっと近い距離でコントをお届けできることになったので、これを機にマーベラーの皆さんには「マーベラー」の自覚を持ちつつ、楽しんでいただけたら嬉しいです。
【LIFE!4期メンバー】
1984年1月29日生まれ、大阪府東大阪市出身。「LIFE!」初登場は、2020年2月放送回。メンバー唯一の漫才出身。シュアなつっこみでボケを引き立てる。最近では「やかましい三姉妹・三女まーこ」を好演。
■じろう
自分にとって「LIFE！」は恩人。呼ばれてなかったら今頃どうなってたんだろうと思うくらい。マーベラーの皆さん、来年5月は踊りにおいでよ！
【LIFE! 3期メンバー】
1978年7月1日生まれ、青森県弘前市出身。「LIFE!」初登場は、2014年12月放送回。唯一無二の憑依芸で番組を支える。代表キャラクター「黄金原聡子」「悪徳善男」「神メンツ・モッチ」「俺は継がない・唐木田数間」
■田中直樹
「LIFE!」は自分にとって幸せな場所で、刺激をもらったり、帰ってこられるところ。一言では言い表せられないです。とてもマーベリスティックなステージになると思うので、マーベラーの皆さん、推し“マーベリー”しに来てください！
【LIFE! 1期メンバー】
1971年4月26日生まれ、大阪府豊中市出身。2012年9月「LIFE!」放送開始より参加。クセのあるキャラを数多く演じる。代表キャラクター「ゲスの西条」「プラス車掌」「HOTなカマタくん」「タクヤシモムラ」
■塚地武雅
お笑いやりたいと思ったきっかけがテレビコントだったので、「LIFE!」は一番やりたかったこと。長く続けられていて、こんなに幸せなことはありません。まだ「マーベラー」という意識がない方もいらっしゃると思いますが、みんなマーベラーです。全貌はまだ何も知らないけど、必ず盛り上がるイベントになるので会いに来てください！
【LIFE! 1期メンバー】
1971年11月25日生まれ、大阪府出身。2012年9月「LIFE!」放送開始より参加。イカ大王で紅白に出場し、番組認知に貢献。代表キャラクター「イカ大王」「太ったあんた」 「キスがうまいだけの男」 「神メンツ・キーマ」
■西田尚美
私にとって「LIFE!」は劇団みたいな存在です。時々行って、みんなで一緒に同じものつくって、その中で毎回新しいことにも挑戦する。まさかこの年でフラフープに挑戦して、しかもできちゃって、コントになるなんて。まだまだ知らない自分と出会えるのも、面白いんです。今回、生でコントをお見せすることになり、普段編集でカットされているところまで見られちゃうと思うと今から緊張しています。頑張って参加するので、マーベラーの皆さんにも楽しんでもらえたらと思います。
【LIFE! 1期メンバー】
1970年2月16日生まれ、広島県出身。2012年9月「LIFE!」放送開始より参加。演技だけでなく、ダンスやフープで笑いを取る才能を発揮。代表キャラクター「宇宙人総理・小津える」「カッツ・アイ」「ジャズダンサー・ナオミ」「女神探偵ナオミ」
■水上恒司
現時点の僕にとって、「LIFE!」はもっともタメになっている修練場。優しい先輩たちから楽しく学んでいます。今回、マーベラーの皆さんに初めて生でお会いすることになりました。まだまだ未熟なところはありますが、先輩たちに食らいついて最高のコントをお届けできればと思います！
【LIFE! 6期メンバー】
1999年5月12日生まれ、福岡県出身。「LIFE!」初登場は、2023年10月放送のコント。笑いを貪欲に学ぶ姿勢は若手芸人をも凌駕する。どんな役でも違いを作ろうと試行錯誤。近い将来、人気キャラクターを生み出すことが期待される。