木村拓哉が自身のInstagramを更新し、モノクロで撮影されたスタイリッシュな全身ショットを公開。シンプルながら圧倒的な存在感を放つ姿に注目が集まっている。

【画像】木村拓哉のスタイリッシュなモノクロショット／木村拓哉へ『教場』監督から“退校届”！ユニークショット／目黒蓮ら歴代卒業生たちも集結！『教場』ビジュアル＆予告映像

■シックな装いでリラックス感あるポーズの木村拓哉

公開された写真で木村は、黒のセットアップに黒タートル、足元にはレザーシューズを合わせたシックなスタイル。

目線を外し、片手をポケットに入れたリラックス感のあるポーズで、スタジオの強い光と影がシルエットを際立たせている。成熟した静かな雰囲気を湛えた印象的な1枚だ。

木村は「今日は教場関連の取材をしていただきましたぁ～！」と報告。さらに「スタッフの皆さん お疲れ様でした。ありがとうございましたぁ～！」と柔らかい言葉で現場への感謝もつづっている。

映画『教場 Reunion／Requiem』に関する取材とのことで、ファンの間では今後の続報への期待が高まっている。

■木村拓哉へ『教場』監督から“退校届”！ユニークショット

■目黒蓮ら歴代卒業生たちも集結！『教場』ビジュアル＆予告映像