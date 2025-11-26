日経平均26日前引け＝続伸、946円高の4万9605円 日経平均26日前引け＝続伸、946円高の4万9605円

26日前引けの日経平均株価は続伸。前日比946.05円（1.94％）高の4万9605.57円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1412、値下がりは153、変わらずは41と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を212.59円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が97.60円、ファストリ <9983>が59.36円、東エレク <8035>が33.09円、ファナック <6954>が26.57円と続いた。



マイナス寄与度は19.39円の押し下げでイビデン <4062>がトップ。以下、キッコマン <2801>が4.6円、ベイカレント <6532>が4.38円、キーエンス <6861>が1.34円、日揮ＨＤ <1963>が0.52円と並んだ。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は海運、鉄鋼の2業種のみ。値上がり率1位は証券・商品で、以下、電気・ガス、銀行、情報・通信、医薬品、鉱業と続いた。



