Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡áÃÍ¾å¤¬¤êÍ¥Àª¡¢¾ëÆî¿Ê¸¦¡¢¥¢¥µ¥«Íý¸¦¤¬Çã¤ï¤ì¤ë
¡¡26ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô990¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô359¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤ÏÈþ¼ù¹©¶È<1718>¡¢¹°ÅÅ¼Ò<1948>¡¢¥µ¥Ëー¥µ¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¥°¥ëー¥×<2180>¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥Ü¥È¥ê¥ó¥°<2573>¡¢¥»¥ê¥¢<2782>¤Ê¤É43ÌÃÊÁ¤¬Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¾ëÆî¿Ê³Ø¸¦µæ¼Ò<4720>¡¢¥¢¥µ¥«Íý¸¦<5724>¡¢½õÀîÅÅµ¤¹©¶È<7711>¡¢¥Óー¥¢¥ó¥É¥Ôー<7804>¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó<3446>¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Á£É¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥°¥ëー¥×<254A>¡¢£å£î£é£ó£è<3667>¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È<3825>¡¢ÆüËÜ¥ª¥é¥¯¥ë<4716>¡¢£Á£Ó£Á£È£É¡¡£Å£É£Ô£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<5341>¤Ê¤É7ÌÃÊÁ¤¬Ç¯½éÍè°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥«¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9446>¡¢¥×¥é¥³ー<6347>¡¢£Â£é£ô£ã£ï£é£î¡¡£Ê£á£ð£á£î<8105>¡¢¥¨¥Ì¥¸¥§¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9421>¡¢¼éÃ«Í¢Á÷µ¡¹©¶È<6226>¤ÏÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÇä¤é¤ì¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤ÏÈþ¼ù¹©¶È<1718>¡¢¹°ÅÅ¼Ò<1948>¡¢¥µ¥Ëー¥µ¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¥°¥ëー¥×<2180>¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥Ü¥È¥ê¥ó¥°<2573>¡¢¥»¥ê¥¢<2782>¤Ê¤É43ÌÃÊÁ¤¬Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¾ëÆî¿Ê³Ø¸¦µæ¼Ò<4720>¡¢¥¢¥µ¥«Íý¸¦<5724>¡¢½õÀîÅÅµ¤¹©¶È<7711>¡¢¥Óー¥¢¥ó¥É¥Ôー<7804>¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥Ã¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó<3446>¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Á£É¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥°¥ëー¥×<254A>¡¢£å£î£é£ó£è<3667>¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È<3825>¡¢ÆüËÜ¥ª¥é¥¯¥ë<4716>¡¢£Á£Ó£Á£È£É¡¡£Å£É£Ô£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<5341>¤Ê¤É7ÌÃÊÁ¤¬Ç¯½éÍè°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥«¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9446>¡¢¥×¥é¥³ー<6347>¡¢£Â£é£ô£ã£ï£é£î¡¡£Ê£á£ð£á£î<8105>¡¢¥¨¥Ì¥¸¥§¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9421>¡¢¼éÃ«Í¢Á÷µ¡¹©¶È<6226>¤ÏÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÇä¤é¤ì¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹