ETF売買動向＝26日前引け、ＧＸ価格日株、ＧＸ高配日株が新高値 ETF売買動向＝26日前引け、ＧＸ価格日株、ＧＸ高配日株が新高値

26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.7％増の1978億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同26.5％増の1575億円だった。



個別ではグローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当４０ <1651> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> など48銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.22％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.09％高、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> が3.07％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.67％安と大幅に下落した。



日経平均株価が946円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金992億8900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は1038億1900万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が136億8900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が97億3500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が86億4600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が83億7400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が79億9900万円の売買代金となった。



株探ニュース

