¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ°ìÈÖ¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¡©¡×¡Ä¡ÖÀ¸½Ð±é¡×Âç´Ø¡Ö¾º¿Ê¡×°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×ÉðÅÄÅ´Ìð¤¬¼ÁÌä
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ï£²£¶Æü¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤òÁ°¤Ë¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤¬Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÉô²°¤«¤éÀ¸½Ð±é¡£¿åÍË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ°ìÈÖ¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡©¤Ç¤â¡¢Íè¤¿»þ¤ÏÁ´Éô½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÁ´Éô¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£