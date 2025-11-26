LE SSERAFIMチェウォン、美脚際立つミニワンピ私服姿公開「スタイルレベチ」「素の感じがたまらない」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が11月24日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ私服姿を公開した。
【写真】25歳KPOP美女「素の感じがたまらない」美脚際立つミニワンピ姿
チェウォンは、メイク中の姿やメンバーとのショット、自身のセルフショットなどを複数枚投稿。片手にレジ袋を持ち、アップにしたヘアスタイルでカジュアルなグレーのミニワンピースを着用した姿を公開し、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイルレベチ」「素の感じがたまらない」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳KPOP美女「素の感じがたまらない」美脚際立つミニワンピ姿
◆キム・チェウォン、美脚際立つ私服姿公開
チェウォンは、メイク中の姿やメンバーとのショット、自身のセルフショットなどを複数枚投稿。片手にレジ袋を持ち、アップにしたヘアスタイルでカジュアルなグレーのミニワンピースを着用した姿を公開し、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイルレベチ」「素の感じがたまらない」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】