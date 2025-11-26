ETF売買代金ランキング＝26日前引け
26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 99289 24.1 42030
２. <1357> 日経Ｄインバ 13689 32.7 6061
３. <1321> 野村日経平均 9735 27.9 51480
４. <1458> 楽天Ｗブル 8646 7.5 49860
５. <1579> 日経ブル２ 8374 42.2 452.3
６. <1360> 日経ベア２ 7999 7.3 148.9
７. <1306> 野村東証指数 4516 -4.6 3516.0
８. <1540> 純金信託 3736 -40.6 19830
９. <1568> ＴＰＸブル 3378 28.1 692.0
10. <2644> ＧＸ半導日株 2545 -6.7 2335
11. <1329> ｉＳ日経 2108 171.3 5159
12. <1615> 野村東証銀行 1933 54.6 499.7
13. <1320> ｉＦ日経年１ 1498 92.3 51300
14. <1459> 楽天Ｗベア 1201 2.3 244
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 1141 50.5 346.1
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1136 79.7 64490
17. <1330> 上場日経平均 1125 206.5 51560
18. <1545> 野村ナスＨ無 1106 -25.6 39470
19. <1398> ＳＭＤリート 1057 81.0 2081.5
20. <1489> 日経高配５０ 756 7.8 2749
21. <1308> 上場東証指数 754 -5.6 3471
22. <2036> 金先物Ｗブル 740 -45.2 165400
23. <1655> ｉＳ米国株 725 -54.4 761.9
24. <1346> ＭＸ２２５ 716 88.9 51530
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 704 108.3 1121
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 664 -34.7 2381
27. <2559> ＭＸ全世界株 656 47.4 25545
28. <200A> 野村日半導 655 -28.8 2194
29. <1358> 上場日経２倍 654 71.2 79670
30. <1305> ｉＦＴＰ年１ 641 886.2 3553.0
31. <1326> ＳＰＤＲ 633 -19.8 59640
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 619 0.3 2177.5
33. <2244> ＧＸＵテック 616 -20.0 3076
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 545 -33.2 676.1
35. <314A> ｉＳゴールド 487 -53.2 307.5
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 461 -36.5 58680
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 419 89.6 153
38. <1557> ＳＰＤＲ５百 418 115.5 105400
39. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 418 -39.2 10865
40. <1348> ＭＸトピクス 404 14.8 3505
41. <1328> 野村金連動 399 -76.9 15460
42. <1542> 純銀信託 394 -54.9 23430
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ 378 104.3 53360
44. <1571> 日経インバ 361 -14.9 424
45. <404A> ＧＸ中テ１０ 329 722.5 1160
46. <1671> ＷＴＩ原油 312 122.9 2964
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 278 14.9 30430
48. <1547> 上場ＳＰ５百 269 79.3 11520
49. <1356> ＴＰＸベア２ 234 63.6 178.0
50. <2865> ＧＸＮカバコ 212 -24.6 1200
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
