　26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 99289　　　24.1　　　 42030
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13689　　　32.7　　　　6061
３. <1321> 野村日経平均　　　9735　　　27.9　　　 51480
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8646　　　 7.5　　　 49860
５. <1579> 日経ブル２　　　　8374　　　42.2　　　 452.3
６. <1360> 日経ベア２　　　　7999　　　 7.3　　　 148.9
７. <1306> 野村東証指数　　　4516　　　-4.6　　　3516.0
８. <1540> 純金信託　　　　　3736　　 -40.6　　　 19830
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　3378　　　28.1　　　 692.0
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2545　　　-6.7　　　　2335
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　2108　　 171.3　　　　5159
12. <1615> 野村東証銀行　　　1933　　　54.6　　　 499.7
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　1498　　　92.3　　　 51300
14. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1201　　　 2.3　　　　 244
15. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1141　　　50.5　　　 346.1
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1136　　　79.7　　　 64490
17. <1330> 上場日経平均　　　1125　　 206.5　　　 51560
18. <1545> 野村ナスＨ無　　　1106　　 -25.6　　　 39470
19. <1398> ＳＭＤリート　　　1057　　　81.0　　　2081.5
20. <1489> 日経高配５０　　　 756　　　 7.8　　　　2749
21. <1308> 上場東証指数　　　 754　　　-5.6　　　　3471
22. <2036> 金先物Ｗブル　　　 740　　 -45.2　　　165400
23. <1655> ｉＳ米国株　　　　 725　　 -54.4　　　 761.9
24. <1346> ＭＸ２２５　　　　 716　　　88.9　　　 51530
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 704　　 108.3　　　　1121
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 664　　 -34.7　　　　2381
27. <2559> ＭＸ全世界株　　　 656　　　47.4　　　 25545
28. <200A> 野村日半導　　　　 655　　 -28.8　　　　2194
29. <1358> 上場日経２倍　　　 654　　　71.2　　　 79670
30. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 641　　 886.2　　　3553.0
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 633　　 -19.8　　　 59640
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 619　　　 0.3　　　2177.5
33. <2244> ＧＸＵテック　　　 616　　 -20.0　　　　3076
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 545　　 -33.2　　　 676.1
35. <314A> ｉＳゴールド　　　 487　　 -53.2　　　 307.5
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 461　　 -36.5　　　 58680
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 419　　　89.6　　　　 153
38. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 418　　 115.5　　　105400
39. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 418　　 -39.2　　　 10865
40. <1348> ＭＸトピクス　　　 404　　　14.8　　　　3505
41. <1328> 野村金連動　　　　 399　　 -76.9　　　 15460
42. <1542> 純銀信託　　　　　 394　　 -54.9　　　 23430
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 378　　 104.3　　　 53360
44. <1571> 日経インバ　　　　 361　　 -14.9　　　　 424
45. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 329　　 722.5　　　　1160
46. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 312　　 122.9　　　　2964
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 278　　　14.9　　　 30430
48. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 269　　　79.3　　　 11520
49. <1356> ＴＰＸベア２　　　 234　　　63.6　　　 178.0
50. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 212　　 -24.6　　　　1200
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース