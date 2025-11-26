3児の母・滝沢眞規子、鰆の味噌マヨ焼き弁当披露「家庭料理のレベルを超えている」「毎回センスがすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの滝沢眞規子が11月25日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳3児の母モデル「お店のような完成度」豪華手作り弁当
滝沢は「なんとなくお魚を入れたくて今日は鰆の味噌マヨネーズ焼きです」とつづり、焼き魚や野菜のおかずが美しく詰められた手作り弁当の写真を投稿。「あとは週末に作り置きしておいた味玉やブロッコリーとザーサイのナムルなど。銀杏ご飯の銀杏は剥いてから冷凍して置いたものです」と弁当の具材について説明している。
この投稿には「彩りが素敵」「盛り付けが上手」「家庭料理のレベルを超えている」「お店のような完成度」「美味しそう」「毎回センスがすごい」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
