「海の犬やわぁ」巡視船のそばに、ほのぼの珍客登場!? - お昼寝姿&テロップ芸に「海上さんの投稿よw」とSNSで話題
北海道は紋別の海の安全を守る巡視船だいせつ。遭難している船はないか、要救助者はいないかと、海の異変にアンテナを張り巡らせている彼らですが、先日、かわいい漂流者に遭遇したのだとか。第一管区海上保安本部【公式】X
(@JCG_1st_RCGH)の投稿が話題になっています。
さて、この子たちは誰でしょう?
点々と海面に浮かぶ黒い影。さすがに小さすぎて、これでは分かりませんよね。では、これならどうでしょう?
なんだかイノシシの鼻先のようにも見えますが、わずかに見える斑模様がヒントかも!? もうお分かりですね。正解は、こちらです!
【珍客あらわる!】
#紋別港 の #巡視船だいせつ の近くに、野生のアザラシがやってきた!
天気が良いから、お昼寝に来たのかな?また遊びに来てね♪
(@JCG_1st_RCGHより引用)
アザラシって、海の中でこんな風に寝るんですね。初めて知りました。かわいい〜。まだ明るいうちから無防備に寝ちゃって大丈夫なの…?とちょっと心配になりますが、巡視船のそばだと安心できるのかもしれませんね。
気持ちよさそうに寝ていたアザラシですが……
突然目を覚ました! と思ったら、また寝ちゃいました(笑)!
そんなアザラシたちの姿に、「( ﾟдﾟ)ﾊｯ! カワイイ」「プカプカしながら寝るとは知らなかった」「かわえぇぇ、ほんま海の犬やわぁ」「癒されますねえ」とほっこり。ほのぼのし過ぎて、見ているだけで癒されますよね。
また、ロールプレイングゲームかのようなテロップに、「海上さんの投稿よw テロップがおもろいw」「かわいいアザラシ+テロップのセンス =最強」「センス良いなぁ。日頃の活動とかも、こんなら感じだと広まりそう」といった声も。4コマ漫画のような落ちが最高です!
広い海を見守る巡視船。その横で眠るアザラシの姿は、まさに平和の象徴。今日も紋別の海が、穏やかでありますように。
【珍客あらわる！】#紋別港 の #巡視船だいせつ の近くに、野生のアザラシがやってきた！天気が良いから、お昼寝に来たのかな？また遊びに来てね♪#一管海保 #紋別海上保安部 #アザラシ pic.twitter.com/lB8wrNSsqR- 第一管区海上保安本部【公式】 (@JCG_1st_RCGH) November 17, 2025
