石川県の12月補正予算案が25日、発表されました。物価高対策として水道の基本料金無償化や、被災地の雇用維持支援などが盛り込まれています。



25日に12月の補正予算案について会見を開いた石川県の馳知事。



一般会計の総額は88億5851万円で、当初予算からの累計は8866億円余りとなっています。



今回、柱のひとつに据えたのが物価高対策。



石川県・馳 浩 知事：

「物価高が日常生活に、じわじわと影響を与えているのは、言うまでもない。これを底上げする」





中でも水道料金について、石川県は来年2月と3月の2か月分を県内の全世帯を対象に、基本料金を無償化すると発表しました。

水道の基本料金は世帯平均で約2800円。



政府はすでに来年1月からの3カ月で、電気・ガス料金について標準世帯で7000円相当を支援するとしており、今回の石川県の水道料金分を合わせると、1世帯あたり約1万円前後の負担軽減につながります。



石川県・馳 浩 知事：

「光熱費とガスなど、基本的な生活に必要な物価高の影響は極めて大きい。特にご家庭・事業者に対して、底上げの支援をしていくと、そんな思いで予算編成に臨んだ」



一方、もう一つの柱となったのが、被災地の支援について。



いまだ多くの旅館が休業している七尾市の和倉温泉では、従業員の仕事の確保が課題となっており、受け皿となる企業を創設し、旅館の従業員が働ける場の創出を支援します。

石川県・馳 浩 知事：

「旅館の経営とザクっといっても、ひとりひとりのサービス、おもてなしに、お客さんがついていることは否定できない。従業員をいかにつなぎ留めておくのかというのは、サービス業の本質にかかわる」



また、観光誘客の促進へ向け、旅行会社が手配する能登への団体旅行について、バスやタクシーの借り上げ料を最大で15万円助成することなども盛り込まれました。



12月補正予算案は、12月2日の県議会で提出されます。