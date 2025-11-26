¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×¡Ê54¡Ë¡ä±êÅ·²¼¤Çº½º®¤¸¤ê¤Î¤´¤Ï¤ó¿©¤ÙÃëÌë¹©»ö¡Ä³¤³°·úÀß1Ãû¥É¥ë¤ÎÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê2¡Ë
´Ú¹ñ¤Ï»Ü¹©µ»½Ñ¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£¥¸¥å¥Ù¥¤¥ë¹Á´ßÊÉ¤Î¹©»öÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ü¥à¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤À¡£¡Ö¶á½ê¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤â¹ÁÏÑ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÀÑ¤ó¤À´ßÊÉ¤ÏÄêµ¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¥¬¥¿¥¬¥¿¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î´ßÊÉ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡×¡£
Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¤Ä¤é¤¤´Ä¶¤ËÂÑ¤¨¤¿¡£¡Öµ¤²¹50ÅÙ¤Ç¤ÏÎä¤¿¤¤¿å¤ò°û¤ß´³¤·¤Æ¤â¤Î¤É¤Î³é¤¤ÏÌþ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í²¹¤«¤¤¤ªÅò¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤ß¤ó¤ÊËâË¡ÉÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ü¥à¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Öº½Íò¤¬¿á¤¯¤ÈºÙ¤«¤¤º½¤¬¥Æ¡¼¥×¤òÄ¥¤Ã¤¿¿©Æ²¤ÎÁëÏÈ¤ò±Û¤¨¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¤´¤Ï¤ó¤Ë¿å¤òÃí¤¤¤ÇÍÉ¤é¤·º½¤òÄÀ¤á¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¯¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¡¢¥ê¥Ó¥¢Âç¿åÏ©¹©»ö»²²Ã¡Ë¡£·úÀßÏ«Æ¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë²×¹ó¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤¬´Ú¹ñ¤Î2¡Á3ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ëÄÂ¶â¤¬¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¡×¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÏÃæÅì·úÀß¤òÄÌ¤¸¤Æ¥É¥ë¤ò²Ô¤®¡¢¶ÐÊÙ¤µ¤È¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡ÊÂ®¤¯Â®¤¯¡Ë¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£82Ç¯¤Ë¤ÏÃæÅì¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç·úÀß2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£·úÀß²ñ¼Ò¤ÏÃæÅì¤Ç²Ô¤¤¤À»ñ¶â¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯¤ò¿Ê¤áÆâ³°¤ÇÁ´À¹´ü¤òëð²Î¤·¤¿¡£
ÃæÅì·úÀß¤Ï´Ú¹ñ¤Î³°¸ò¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¡£³°¸òÉô·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿¿½ÅÍÊÁ¡Ê¥·¥ó¡¦¥É¥¥¥Ó¥ç¥ó¡Ë¸µÃó¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¡ÖÃæÅì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÁ°¤Î´Ú¹ñ³°¸ò¤Ï3¼ïÎà¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»Ù»ýÀªÎÏ¤òÆÀ¤ëÈóÆ±ÌÁ³°¸ò¡¢¥³¥ê¥¢¥²¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¶Áè¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¼ý½¦¤¹¤ë²Ð¾Ã¤·³°¸ò¡¢Âç»È´Û¤´¤È¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Í¢½ÐÌÜÉ¸¤òËþ¤¿¤¹Í¢½Ð³°¸ò¤À¡£¤È¤³¤í¤¬ÃæÅì·úÀß¤ò»Ù±ç¤·¤Ê¤¬¤é»ñ¸»³°¸ò¤È¤È¤â¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·ÐºÑ¶¨ÎÏ³°¸ò¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡×¡£
³¤³°¤ÇÄ¶Âç·¿ÅÚÌÚ¡¦·úÀß¹©»ö¤ò¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç63¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò·úÀß¤·¤Æ·úÀß²ñ¼Ò¤Ïµ»½Ñ¤òÃå¡¹¤ÈÃßÀÑ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¿Í¤Î¼ê¤Ç¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¥É¥Ð¥¤¤Î¥Ö¥ë¥¸¥å¥Ï¥ê¥Õ¥¡¡Ê828¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥à¥ë¥Ç¥«118¥Ó¥ë¡Ê679¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥µ¥à¥¹¥óÊª»º¤¬·ú¤Æ¤¿¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Äß¤ê¶¶¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥³¤Î¥Á¥ã¥Ê¥Ã¥«¥ìÂç¶¶¡Ê4¡¥6¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ë¤ÏDLE&C¤ÈSK¥¨¥³¥×¥é¥ó¥È¤Î¶¦Æ±ºîÉÊ¤À¡£2009Ç¯¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢º£Ç¯¤Ï¥Á¥§¥³¤Ç¡Ö¥×¥é¥ó¥È·úÀß¤Î·èÄêÈÇ¡×¤È¤¤¤¦¸¶È¯·úÀß¤ò¼õÃí¤·¤¿¡£¸½ºß´Ú¹ñ¤Ï³¤³°·úÀß¤ÇÃæ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¤³¦5°Ì¤À¡£
¡þ´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È°åÎÅÍ»¹ç¤·¤¿ÅÔ»Ô»ö¶È¥â¥Ç¥ë³«È¯
ÉâÄÀ¤âÂÎ¸³¤·¤¿¡£½é´ü¤Ë¤ÏÃæÅì¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬·ã¤·¤¯¡¢¹ñºÝ¸¶Ìý²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È»Å»ö¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ïµ»½ÑÎÏ¤ò´ð¤ËËÌÊÆ¤ä²¤½£¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¿Ê¹ñ¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏËÌÊÆ¤È²¤½£¤Î³ä¹ç¤¬25¡óÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤Ç¶¥Áè¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤Ë715²¯¥É¥ë¤ò¼õÃí¤·¤¿³¤³°·úÀß¼ÂÀÓ¤ÏºÇ¶á300²¯¡Á400²¯¥É¥ë¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¡£2010Ç¯Âå½é´ü¤Ë¼ý±×À¤ò¹ÍÎ¸¤»¤ºµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¸«¶¤Ê¤¯¼õÃí¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏÉÔÎÉ¤òÂÎ¸³¤·¤¿È¿ºîÍÑ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ý±×À¤¢¤ë»ö¶È¤òÁª¤ó¤À¤¿¤áÇä¤ê¾å¤²µ¬ÌÏ¤¬¸º¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄÂ¶â¶¥ÁèÎÏ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤«¤éµ×¤·¤¯¡¢»Ü¹©Ç½ÎÏ¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÄÉ·â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¤Àß·×Ê¬Ìî¤Ï¤Þ¤ÀÀè¿Ê¹ñ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
´Ú¹ñ·úÀß»º¶È¸¦µæ±¡¤Î¥½¥ó¡¦¥Æ¥Û¥ó·úÀßµ»½Ñ¡¦´ÉÍý¸¦µæ¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦Åª¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÅê»ñ³«È¯»ö¶È¤ÎÇ½ÎÏ¤â¤ä¤Ï¤êÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Åê»ñ³«È¯»ö¶È¤È¤Ï·úÀß²ñ¼Ò¤¬Ä¾ÀÜ»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Æ»ÜÀß¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¤òºî¤ê±¿±Ä¼ý±×¤òÆÀ¤ëÊý¼°¤À¡£´Ú¹ñ¤ÎÌ±»ñ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¡£¥½¥ó¼¼Ä¹¤Ï¡Ö³¤³°Åê»ñ³«È¯»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±»ñ¶âÆ°°÷ÎÏ¤È´°¹©»ÜÀß±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°é¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
³¤³°·úÀß¶¨²ñ¤Î´ÚÈÕ´î¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥Ò¡Ë²ñÄ¹¤Ï¡ÖÃºÁÇÃæÎ©¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¸¶È¯¤ÈºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥éÍ¢½Ð¤òÁý¤ä¤¹¡£³¤³°¤Ç´Ø¿´¤¬¹â¤¤´Ú¹ñÊ¸²½¤ä°åÎÅµ»½Ñ¤Ê¤É¤òÅÔ»Ô³«È¯¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£