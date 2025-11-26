東アフリカのエチオピア北部にある火山が、1万2000年ぶりに噴火した。

24日（現地時間）、アルジャジーラ放送などの報道によれば、アディスアベバから北東約800キロにあるアファール州のハイリ・グッビ火山が23日午前、数時間にわたって火山灰と煙を吹き上げた。火山灰の柱は最大で高さ14キロに達した。

近隣のアフデラ村は火山灰に覆われ、煙は紅海を横切ってイエメンとオマーン方向へと広がり、インドやパキスタン北部にまで影響が及んだ。

現地当局は、噴火による人的被害はなかったものの、火山灰で放牧地が覆われたため、家畜の放牧業者に影響が生じる可能性があると話した。

噴火の影響で、インドの航空会社であるエア・インディアとアカサ・エアが25日に一部航空便を欠航した。

エア・インディアはこの日、インド航空規制当局の指針に従い、噴火後に一部地域の上空を飛行した航空機の予防的点検のため、24〜25日の計11便を欠航したと明らかにした。

アカサ・エアも同じ期間に予定されていたサウジアラビアのジッダ、クウェート、アラブ首長国連邦アブダビなど中東路線の定期便を欠航した。

ハイリ・グッビ火山は、エチオピア北東部アファール州に位置する標高約500メートルの火山で、首都アディスアベバから約800キロ離れている。この火山は、2つの地殻プレートが接することによって地質活動が活発なリフトバレー内にある。

スミソニアン研究所の「グローバル火山活動プログラム」によると、ハイリ・グッビ火山は最後の氷期が終わった約1万2000年前から始まる完新世（ホロシーン）に入って以降、噴火記録がなかったという。