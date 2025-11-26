「頑張らないと痩せないよ――」。高校時代、65キロの体重ゆえにクラスメイトからそんな嫌がらせを受けていたインフルエンサー・もち子さん。さらに、学校生活のストレスと受験のプレッシャーが重なり、「摂食障害」と「双極性障害（躁うつ病）」を併発。多くの苦しみを抱えた彼女は、いかにして現在の健康的な筋肉とメンタルを手に入れたのか。前編では、人生を変えるきっかけとなった「大学受験」までを追う。（全2回の1回目／後編を読む）

勉強＆トレーニングにまつわる投稿で人気を集めるインフルエンサーのもち子さん。彼女はなぜ変われたのか？ ©細川忠／文藝春秋

偏差値30からの逆転合格。原動力は「見た目へのコンプレックス」

――高校時代の写真を見ると、今とはかなり印象が違いますね。

もち子 はい。一番太っていたのは高校1年生のときで、身長160センチ、体重65キロありました。もともと小中学生の頃から、周りの子に比べて少し女性らしい体つきだったんです。男子から「デブス」と日常的に言われていて、自分に自信が持てませんでした。

――そんなもち子さんがどう変わったのでしょうか。

もち子 中学生のときです。「高校に入ったら変わりたい」という一心でした。それで校風が自由で、髪を染めたり制服をアレンジするのもOKな自由な校風の高校を志望しました。キラキラした世界に行けば、自分も変われるんじゃないかって。

でも、当時の私は本当に勉強ができなくて、中学3年生の4月の模試では偏差値が30くらいしかありませんでした。志望校の偏差値は60〜65。学校の先生からも「無理だ」と言われるような状況でした。

――偏差値30！ それで60以上ある学校を目指すのはすごい。

もち子 とにかく、頭が良かったわけではないので、人の10倍の量をこなしました。中学2年生の秋から塾に通い始めたのですが、本格的に火がついたのは、模試の結果を見てからです。塾の先生の教え方が素晴らしくて、それに応えたいという気持ちもありましたね。

――人の10倍って言うのは簡単ですが、実行するのは相当大変だったと思います。どういう生活を送ってたんでしょうか。

もち子 中学3年生の夏休みは、朝10時から夜10時まで塾にこもりきり。元日も塾に通っていました。それまで勉強してこなかったので大変でしたが、「高校デビュー」という目標があったから頑張れたんだと思います（笑）。

県立の高校入試は内申点と試験、面接の総合評価なのですが、内申点が足りなくても試験で挽回できると信じて、ひたすら試験対策に集中しました。

――すごい集中力です。

もち子 最終的には模試で偏差値67を記録し、志望校にはトップの成績で合格することができました。塾の先生からは「受かると思ってたよ」と言ってもらえて、すごくうれしかったです。両親は「勉強しろ」と一度も言わない人たちでしたが、合格をとても喜んでくれて、おいしいご飯に連れていってくれました。祖母が10万円くれたのもいい思い出です（笑）。

「ドスドス聞こえるね」憧れの高校生活で始まった“地獄”

――すごすぎます。そして念願のキラキラ高校生活が始まった？

もち子 それが……転落人生の始まりでした。キラキラした高校には、当然ながら、可愛くて細い子たちが集まってきます。私もその一員になれると思っていたのですが、周りの子たちとは体重が20キロくらい違ったので……。

――コンプレックスを克服するために一生懸命勉強がんばったのに……。

もち子 さらにつらかったのは、友達だと思っていた子たちからの言葉です。私が歩いていると「ドスドス聞こえるね」と言われたり、自転車をこいでいると「がんばって漕がないと痩せないよ」とからかわれたり……。

――それはひどいですね。

もち子 彼女たちに悪気はなかったのかもしれません。でも、自分に自信がなかったので、何も言い返せませんでした。いつもニコニコして、何を言ってもいい便利な存在になってしまっていたんです。いじめ、というわけではないけれど、毎日が地獄でした。

そんな生活が2年ほど続いた後、高校3年生の4月から大学受験が始まりました。私はまた「受験勉強をすれば何かが変わる」と信じ、キラキラしたイメージの青山学院大学を目指して勉強を始めたんです。

――また勉強を頑張ったんですね。

摂食障害、そして「双極性障害」の診断

もち子 でも、学校生活のストレスと受験のプレッシャーが同時に襲いかかってきて……。だんだんと過食が止まらなくなり、摂食障害になってしまいました。たくさん食べては吐いてしまう、という状態でした。

――なんと……。

もち子 勉強も、1週間頑張れたら次の1週間は何も手につかない、という波が激しくなっていきました。そして夏休みに入った瞬間、ぷつりと糸が切れたように塾に行けなくなり、家から一歩も出られなくなってしまったんです。

――心身ともに限界だったんですね。

もち子 心配した両親が病院に連れて行ってくれて、そこで「双極性障害」だと診断されました。そのときは、もうネガティブなことしか考えられませんでしたね。勉強を頑張りたいのに、体がついてこない。もう自分はダメなんだ、と。

――ご両親はどんな反応を？

もち子 父も母も「もう勉強しなくていいよ」「今年は休めばいい。大学に行きたいなら、来年浪人すればいいから」と言ってくれました。その言葉に救われましたね。

――いいご両親ですね。

もち子 はい、両親は本当に愛情を注いでくれました。今でも両親が悲しむかなって思うことはしないです、絶対に。小さい頃から父に「物事の本質を捉えろ」とずっと言われてきました。その言葉の意味が今ではわかるし、自分の仕事の姿勢にも結びついていると思います。

お客様にただサービスを提供するだけじゃなくて、本来求められているものはなんだろうとか考えるくせがつくようになりました。人と関わるときも、この子の本質はどういうところにあるんだろうとか、この言葉の裏になにがあるんだろうとか。

――素晴らしいお父さんですね。

もち子 お父さんから言われたのはそれくらいで、あとはお箸の持ち方くらいです（笑）。お母さんからも「片付けしなさい」とかそういうことしか言われた記憶ないです。「勉強しなさい」と言われたこともほとんどなく、門限もありませんでした。

――信頼されてたんですね。

両親がたくさん愛情を注いでくれた

もち子 今でもお父さんとお母さんから「信頼してるから大丈夫」って言われます。自己肯定感や自信は環境によって削がれてしまったけど、自尊心はなくなったことはないです、両親がたくさん愛情を注いでくれたので。

――高3の2学期からはどう過ごしたのですか？

もち子 学校の単位を落とさない程度に登校し、進学校だったのでみんながすごい勉強してるなか、私はぼーっと過ごす毎日でした。でもそれでいいんだって思ってました。

そんなとき、先生からAO入試を勧められたんです。もともと興味があった学部のある大学を軽い気持ちで受けてみたら、合格することができました。無理して偏差値の高い大学に入るより、自分を大切にする人生を送りたい。そう思って、その大学への進学を決めました。

（南條 知子）