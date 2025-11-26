『呪術廻戦』USJ再コラボ決定 来年1月30日から実施「ザ・リアル 4-D」完全新作ストーリーで復活
アニメ『呪術廻戦』が、2026年1月30日より開催されるイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』とコラボレーションすることが決定した。あわせてティザービジュアルが公開された。
【画像】怪しい背景…『呪術廻戦』USJのコラボビジュアル
『呪術廻戦』は、2026年1月8日よりテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」が放送開始となり、放送にあわせて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと『呪術廻戦』の再タッグが決定。
2026年1月30日より開催されるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』で、大迫力の3D映像と、振動や水しぶきなど臨場感と体感を増幅する特殊効果により“超リアル”な「呪術廻戦」の世界を全身で体感できる4D シアター・ショー・アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』が、完全新作ストーリーで復活。さらに、ライド・アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」とのコラボも解禁となった。
『呪術廻戦・ザ・リアル・4-D』
開催期間：2026年1月30日（金）〜2026年8月18日（火）
開催場所：シネマ 4-D シアター
アトラクション形式：シアター・ショー
『呪術廻戦×ストーリー・ライド』
開催期間：2026年1月30日（金）〜2026年8月18日（火）
開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
アトラクション形式：ストーリー・ライド
