「私の名前は『ＫＩＫＩ』です」。

デフリンピックで、俳優の長濱ねるさんらと一緒に応援アンバサダーを務めを務めたのが、手話ＣＧアバターの「ＫＩＫＩ」だ。ＮＨＫエンタープライズが開発し、筑波技術大学の大杉豊教授が監修という形で関わって制作されたデジタルヒューマンで、競技会場などでよく目にした。大杉教授の講演を基に、完成までの道のりとＡＩ手話研究のいまを紹介する（デジタル編集部・反保真優）

手話アニメーションの試行

「ＫＩＫＩ」は、ショートカットの髪形の女性の姿をしている。駅の電子掲示板や競技会場などの画面から、手話と音声で「みんなで一緒に応援しましょう」と呼びかけていた。

大杉教授によると、手話の言語学的な研究が始まったのは、日本でもアメリカも１９６０年ぐらいから。「手の形、場所、手の動き、向きの四つを分析・分解して、その組み合わせを作るという考え方からスタートした」と話す。

国内では、９５年に日立製作所がつくった手話アニメーションソフト「Ｍｉｍｅｈａｎｄ」（マイムハンド）」が先駆けだ。「日本語の言葉を入れると、アニメの女性が手話を行う仕組みで、ろう者の社員を集めた大きなプロジェクトだった」。ただ、あまり普及せず、大杉教授が２０１０年ごろに監修という形で関わったものの、動きや表情の正確さに課題があり、１１年にシステムの販売も終了したという。大杉教授は「せっかくのいい活動がなくなってしまって、私も非常にショックを受けました」と振り返る。

世界がＣＧアバターを意識した

ちょうど同じ頃に南アフリカで世界ろう者会議が開かれ、そこで流れた動画がＣＧアバターの可能性に気づくきっかけだったという。「会議に参加している約１００以上の国の国旗とともに、ライオンがそれぞれの国の手話で表現するという動画でした。本当に飽きることなく、みんなそれを注視していた。これこそ、ろう者が求めていたものだ。手話アニメを役立てる道があり、ろうの子供たちが見て楽しめる、ぴったり合うものだと感じました」

ＣＧアバターは時期尚早

それ以後、世界の企業や大学でＣＧアバターが手話通訳に役立つ可能性に気づき、一気に研究が始まったという。しかし、世界ろう連盟は「手話アバターが手話通訳をするのはまだ無理である」という声明を出した。

大杉教授は「理由はいくつかある。一つ目は単語の羅列のみでは意味がわからないこと。そして、コーパス（データを収集して、整理したデータベース）がない。聴者の場合は膨大な音声データというのがあり、それの翻訳が可能だが、そういったデータが非常に少なかった。文章としてのつながりのもとになるデータがない。企業で大きな投資をして研究するのはやめてほしいということだった」と説明する。

ＫＩＫＩ開発のきっかけ

ＫＩＫＩ開発のきっかけは、２０２０年に「ＮＨＫエンタープライズ」から「一緒にやっていただけませんか」と協力依頼があったことだ。「全く白紙の状況から始めるんだったらやってみましょう」と引き受けたという。

ＮＨＫは、手話ニュースという膨大なデータと、それをＣＧ化したデータを持っているという利点があった。「手話のＣＧデータの数は８０００語ととても多くのものがあったが、ニュースのキャスターが話す言葉であって、日常生活で使うものがほとんどなかった」。音や手の動きが似た単語を組み合わせる方法で補ったり、新しくＣＧを作成したりして、データ数を補充していったという。

モーションキャプチャーでＣＧアバター

ＮＨＫエンタープライズがリアルなアバターを作る技術を進め、「ＫＩＫＩ」の今の顔になった。モデルの動きを撮影して手話のＣＧに変換するモーションキャプチャーを取り入れ、蓄積したデータをＡＩが学習して手話や目の動きなどを再現している。

大杉教授には、開発にあたり、こだわった点があったという。一つ目は、うなずき。「手話では句読点のような役割を持ち、とても大事。うなずきの深さ、長さ、いろいろと細かい指示をした」という。

次は疑問文の表記。「手話では、眉を上げたり、首をふったりして疑問を表す。モデルをＣＧにするとちょっと解像度が落ちる。特に手話の文法の部分が変更されてしまうと、伝わりにくい。眉を上げるのは何分何秒の所がいい、何分何秒から何分何秒までやってくださいというような細かい指示をしなければいけなかった。それから、目線の位置や口径の指示も秒単位で指示して自然な形を目指しました」

いつかチャットＧＰＴを手話で

大杉教授は、手話言語とＡＩの研究では「四つの要素」が大事だと話す。「翻訳、会話、手話生成、手話認識の分野です。どの分野もデータが必要で、まだまだ足りないので、この四つの分野を同時に行って研究をし、社会の中でも応用していくことが大事」

データの蓄積については「手話のデータベースを作る新しいＮＧＯの団体『スポークファンド』という団体が立ち上がっている」という。リーダーはフランス、団体の登録はアメリカで、技術者もすべて全員がろう者だ。作ったデータベースをＧｏｏｇｌｅやメタといった会社に無償で提供する。国際手話のアバターを作る活動にも大杉教授らは取り組んでいる。

「街中にＫＩＫＩが現れて手話を広めていく役割がある。いつか、チャットＧＰＴを手話でできるようなそんな世界を見てみたいと思いますね」と話していた。