社会人1年目、彼女を襲ったのは努力では防げない「社会の闇」だった。営業職として働き始めたもち子さんは、上司や取引先からのセクハラに心身をすり減らし、ついには会社に行けなくなるほど追い詰められてしまう。

病気を乗り越え、希望の大学にも入学できたもち子さん。努力で変身を果たしたものの、その後「さらなる試練」が彼女を襲う（写真：本人提供）



病気を乗り越え、希望の大学にも入学できたもち子さん。努力で変身を果たしたものの、その後「さらなる試練」が彼女を襲う（写真：本人提供）

◆◆◆

コロナ禍で見つけた「筋トレ」という光

――大学生活は順調なスタートでしたか？

もち子 大学に入学してすぐ、コロナ禍で半年間、人に会わない期間が始まりました。でも、この時間が私にとっては大きな転機になったんです。自分と向き合う時間ができたことで、「どういう自分になりたいか」「どういう人と関わりたいか」を深く考えることができました。

そんなとき、高校時代に唯一仲の良かった男友達がめちゃマッチョだったんですけど、「ヒマならオンラインで筋トレしよう」と誘ってくれたんです。

――それで筋トレにハマったんですね。

もち子 最初は家でやっていたのですが、だんだん楽しくなってジムに週2〜3回通い始めました。パーソナルトレーニングなどは受けず、YouTubeや本で勉強しながら、自己流です。それまでまったく運動していなかったので、ちょっと運動すると簡単に引き締まるんですよね。

――なるほど。

もち子 筋トレをすると翌日筋肉痛になってお腹がちょっとへこんでるとか、そういう小さな成功体験を積み重ねることによって自分に少しずつ自信がついていきました。

高校卒業のタイミングでLINEを替えて、それまでの人間関係をすべてリセットしたのも大きかったかもしれません。

――すべてリセット、すごい決意です。

努力で「失われた自信」を取り戻す

もち子 そこからは外見を磨くために筋トレやメイク、ファッションを研究する一方で、たくさんの本も読みました。自己啓発本やビジネス書を中心に、大学1年生の1年間で1000冊は読んだと思います。書店に入り浸って、片っ端から読んでいましたね。見た目でも頭脳でも戦える人間になりたい、という一心でした。

――1年で1000冊！

もち子 大学1年は時間があったので（笑）。努力すればするほど、「私はこれだけやったんだ」という自負が生まれ、自分の発言に自信が持てるようになっていきました。

――外見的にはどんな変化がありましたか？

もち子 高校卒業時に60キロあった体重が、大学1年の終わりには55キロになり、大学2年生の頃には52キロまで落ちました。

――マイナス8キロ。食事制限もかなり頑張ったのでは？

もち子 食事制限はほとんどしていません。もともと素材の味を生かした和食が好きだったのと、筋トレ中心で痩せたのが良かったのかもしれません。

――食事の内容が気になります。

もち子 炭水化物などの固形物を摂ると日中眠くなるので、朝はプロテインやヨーグルトなど液体しか摂りません。昼はコンビニでおにぎりを1つ買うか、サラダチキンやチーズですね。私、この世で一番チーズが好きなので、カマンベールチーズ丸ごと1個かじったりします。夜は家で納豆ご飯か、外食の場合はお寿司か焼き鳥か焼肉。

――ええっ。それはずいぶん偏ってますね（笑）。タンパク質は摂れそうですが。

もち子 体質に合わないので小麦は食べません。だからイタリアンとかの選択はないです。

――痩せると普通は胸が落ちたりするのですが……。

胸はCカップから…

もち子 胸はCカップからHカップになりました。

――ええっ？ 普通は胸から落ちますよね。何をしたらそうなるんですか？

もち子 もしかしたら食事制限ではなく筋トレ中心だったことがよかったのかもしれません。あと、ランニングのような胸を揺らす運動はしません。走ると痛いので走れないということもあります。胸があると、走るのに負荷がかかるんですよ。

――なるほど。胸が揺れることでクーパー靭帯が伸びたり切れたりすることがあると聞いたことがあります。

もち子 そして一番の変化は、まったくモテなかった私が、急にモテるようになりました。小学生の頃から男子に「ブス」「デブ」と言われ続けてきたので、男性から「可愛い」と言われることで、傷ついた心が少しずつ癒されていくのを感じました。

新卒1年目でセクハラ被害、再びどん底へ

――大学で自信を取り戻し、社会人になったわけですね。

もち子 卒業後は就職した会社で、法人営業を担当しました。社会人1年目で心身を壊してしまったんです。

――なんと、再び……。何が原因だったのでしょうか。

もち子 上司やお客様からのセクハラです。お尻を触られたり、会社の飲み会で上司と話してたら「見つめられると勘違いしちゃう」って言われたり。でも社会人1年目でどう抵抗していいかわからず、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまいました。

そんな生活が半年続いたある日、ベッドから起き上がれなくなり、会社に行けなくなってしまったんです。病院に行くと「適応障害」と診断されました。結局、その会社は休職したのちに退職しました。

――ご両親にも言えなかった？

もち子 親にはちょっと相談してたのですが、でもやっぱり社会人としては耐えるべきことなのかなって思ってしまって。自分でも言うのもなんですけど、生真面目すぎるところがあって……。

「私の経験が誰かの力になれたら」インフルエンサーとしての今

――つらい経験でしたね。そこからどう立ち直ったのですか？

もち子 会社を辞めて休んでいる間に、「自分の身は自分で守れる仕事に就かなければ」と強く思うようになりました。男性から舐められず、セクハラを受けないためには、経験を積むか相手より立場が上になるかが必要ですが、それでは時間がかかりすぎてしまいます。だったら「先生」と呼ばれるような資格を取ろうと思ったんです。

そこで国家資格である行政書士を目指すことを決め、資格の勉強をしながら働ける今の職場に転職しました。

――働きながら勉強するってすごいですよね。1日何時間くらい勉強してるんですか。

もち子 朝3時間、夜2時間、通勤時間も含めて1日6時間ほどですね。1000時間勉強すれば受かると言われていて、勉強を始めたのはちょうど1年前くらいですね。

――通勤時間も！

もち子 『千問ノック』という参考書を持ち歩いていて、通勤時間に暗記してます。

そして、転職と同時にインスタグラムのアカウントを開設したんです。

――どうしてインフルエンサー活動を？

もち子 私と同じように、自分に自信が持てずに苦しんでいる人は多いはずです。特に私たちの世代は、ネガティブなニュースに囲まれて育ち、日本の未来に希望を持ちにくいと感じています。

だからこそ、大人がもっと自信を持って生きられる社会になってほしい。私の経験を発信することで、誰かを少しでも元気づけることができたら、と思ったんです。

「胸は才能、お尻は努力」は本当！

――今後の目標を教えてください。

もち子 まずは11月にある行政書士の試験に合格することです。そのうえで、いつかフィットネスに関連する事業を立ち上げたいという夢もあります。私は筋トレに救われました。だから、もっと多くの人がフィットネスを通じて自分に自信を持てるような、そんなきっかけを作っていきたいです。学校の授業に「筋トレ」を取り入れたいくらいです。

よく「胸は才能、お尻は努力」と言うのですが、まさにその通りだと思います。加齢とともにお尻は垂れていきますが、プリッとしたきれいなお尻をつくる方法を伝授していきたい。努力すれば必ず身体は変わるし、それが自信に繋がるということを、これからも発信し続けていきたいと思っています。

