【1,499円→550円】日本三大和牛「近江牛」が「約66%オフ」で食べられる特別イベント実施
全国展開中の焼肉店「焼肉ホルモンたけ田」は、2025年11月29日の「いい肉の日」に合わせて、日本三大和牛のひとつ「近江牛」の赤身ロース（通常1,499円）を、「税込550円」で提供する特別イベント（各店舗先着10名限定）を実施する。「物価高騰の今だからこそ、和牛をもっと身近に」をテーマに、高級和牛を手に届く価格で楽しめる1日限定の取り組みだという。
近年、食材価格や外食価格の高騰が続き、「高級和牛は特別な日だけのもの」というイメージが強くなっているが、焼肉ホルモンたけ田は、あえて日本三大和牛を550円（約66%OFF）で提供。「焼肉は日常のごちそうだ」という創業理念のもと、「本物の和牛の旨さを知ってほしい」という想いがあるからだという。
◾️資格提供商品
近江牛赤身ロース 税込550円
※通常1,499円相当
・日本三大和牛のひとつ
・上品なサシ、しつこくない甘みが特徴
・数量限定のため、なくなり次第終了
日本三大和牛「近江牛」
■イベント詳細
日程：2025年11月29日（土）
内容：近江牛赤身ロース 税込550円
数量：各店舗 先着10名限定
実施店舗：焼肉ホルモンたけ田 国内店舗※新宿店、渋谷店、池袋店、西川口店を除く
条件：公式LINE画像提示またはインスタ投稿いいね＆フォロー画像提示
※焼肉ホルモンたけ田・ニューたけ田・武田
【東京都】
・和牛焼肉食べ放題 武田-takeda-渋谷店：東京都渋谷区宇田川町24-8 レジャープラザビル1F
・池袋店：東京都豊島区南池袋１丁目19-2 後藤ビルB1
・立川南口店：東京都立川市柴崎町３丁目３−２ 立川ステーションフロントビル 2F
・赤羽店：東京都北区赤羽１丁目２２−２ 大黒屋ビル 2.3F ファミリーマート上
・高田馬場店：東京都新宿区高田馬場2-18-11 稲門ビルB1
・東久留米店：東京都東久留米市東本町3-20
・中野店：東京都中野区中野5-64-10 サンモール中野ビル4F
・新宿店：東京都新宿区歌舞伎町1-16-1今宮ビル4F
・八王子店：東京都八王子市東町11番2号 千島ビルB1
【埼玉県】
・和牛焼肉たけ田 武蔵藤沢本店：埼玉県入間市下藤沢449-1 1F
・熊谷店：埼玉県熊谷市箱田 6-17-30
・西川口店：埼玉県川口市西川口１丁目５−３ 福原ビル2F
・大宮店：埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目13−１ 第１２松ビル 1F
・川越店：埼玉県川越市六軒町1-3-1
・北戸田店：埼玉県戸田市新曽2188 ノーブル北戸田2F
・飯能店：埼玉県飯能市仲町10-3
・志木店：埼玉県志木市本町5-24-23 第2本吉ビル2階
・小手指店：埼玉県所沢市小手指町1-11-25 水野ビル2階
【神奈川県】
・川崎店：神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-12 養老乃瀧川崎ビル2F
・辻堂店（ニューたけ田）：神奈川県藤沢市辻堂1-2-1 中堂ビル1F
・茅ヶ崎店：神奈川県茅ケ崎市新栄町13-45 鴨志田ビル2F
【千葉県】
・海浜幕張店：千葉県千葉市美浜区ひび野１-9 スーク海浜幕張
・木更津店：千葉県木更津市東中央1-3-9
・館山店：千葉県館山市北条1624
【山梨】
・甲府平和通店：山梨県甲府市住吉２丁目６−１７ サンマリーナ 住吉1F
【北海道】
・札幌駅前店：札幌市中央区北3条西3-1-41 N北3西3ビルB1
【青森県】
・八戸ヴィアノバ店：青森県八戸市十三日町1番地B1F-11
【宮城県】
・仙台青葉通店：宮城県仙台市青葉区一番町2-3-3 J-BOXビル 1F
【福島県】
・郡山朝日店：福島県郡山市桑野3-157-5
【石川県】
・金沢諸江店：石川県金沢市諸江町中丁262-1
【愛知県】
・豊田店：愛知県豊田市神明町1-49-2
【静岡県】
・静岡呉服町店：静岡市葵区呉服町2-7-11 幸福ビル2階
【兵庫県】
・神戸三宮店：兵庫県神戸市中央区北長狭通３丁目１−１７ 神戸トアロード山下ビル ２階
【鳥取県】
・米子角盤店：鳥取県米子市角盤町１丁目１４６−４
【広島県】
・広島府中店：広島県安芸郡府中町大須4丁目6-6 2F
【福岡県】
・天神大名店：福岡市中央区大名2-1-42行武大名店舗 １階
【鹿児島県】
・天文館店：鹿児島県鹿児島市千日町9番35号 不動ビル
【香港】
・香港焼肉たけ田 沙田ニュータウンプラザ店
＜姉妹焼肉ブランド＞
【東京都】
・肉ト米 焼肉あさ田 西早稲田店：東京都大田区大森西5-10-10
・肉ト米 焼肉あさ田 高田馬場店：東京都新宿区西早稲田2-18-23
【埼玉県】
・大衆焼肉ホール ニュー宝島：埼玉県入間市豊岡１丁目３−２９
・肉ト米 焼肉ひろ㐂：埼玉県さいたま市桜木町2-158-2
【長崎県】
・焼肉ホルモンおのだ：長崎県諫早市福田町6-26
【青森県】
・黒毛和牛と無敵タン 肉ト米 焼肉むてき：青森県八戸市鷹匠小路５−１
＜居酒屋ブランド＞
・大衆飲食場フジサワプラザ：埼玉県入間市下藤沢１丁目１５−７
・手づくり料理とお酒 和食居酒屋あんずいろ：埼玉県入間市下藤沢２丁目５−１
・牡蠣酒場きうら：埼玉県さいたま市桜木町2-158-2
＜もんじゃ お好み焼 どんどこどん＞
・北浦和店：埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-2-16 YO-KOビル ２F