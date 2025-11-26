【1,499円→550円】日本三大和牛「近江牛」が「約66%オフ」で食べられる特別イベント実施

全国展開中の焼肉店「焼肉ホルモンたけ田」は、2025年11月29日の「いい肉の日」に合わせて、日本三大和牛のひとつ「近江牛」の赤身ロース（通常1,499円）を、「税込550円」で提供する特別イベント（各店舗先着10名限定）を実施する。「物価高騰の今だからこそ、和牛をもっと身近に」をテーマに、高級和牛を手に届く価格で楽しめる1日限定の取り組みだという。

近年、食材価格や外食価格の高騰が続き、「高級和牛は特別な日だけのもの」というイメージが強くなっているが、焼肉ホルモンたけ田は、あえて日本三大和牛を550円（約66%OFF）で提供。「焼肉は日常のごちそうだ」という創業理念のもと、「本物の和牛の旨さを知ってほしい」という想いがあるからだという。

◾️資格提供商品

近江牛赤身ロース 税込550円

※通常1,499円相当

・日本三大和牛のひとつ

・上品なサシ、しつこくない甘みが特徴

・数量限定のため、なくなり次第終了

日本三大和牛「近江牛」

■イベント詳細

日程：2025年11月29日（土）

内容：近江牛赤身ロース 税込550円

数量：各店舗 先着10名限定

実施店舗：焼肉ホルモンたけ田 国内店舗※新宿店、渋谷店、池袋店、西川口店を除く

条件：公式LINE画像提示またはインスタ投稿いいね＆フォロー画像提示

〈店舗一覧 焼肉を中心に国内外48店舗を展開中〉

※焼肉ホルモンたけ田・ニューたけ田・武田

【東京都】

・和牛焼肉食べ放題 武田-takeda-渋谷店：東京都渋谷区宇田川町24-8 レジャープラザビル1F

・池袋店：東京都豊島区南池袋１丁目19-2 後藤ビルB1

・立川南口店：東京都立川市柴崎町３丁目３−２ 立川ステーションフロントビル 2F

・赤羽店：東京都北区赤羽１丁目２２−２ 大黒屋ビル 2.3F ファミリーマート上

・高田馬場店：東京都新宿区高田馬場2-18-11 稲門ビルB1

・東久留米店：東京都東久留米市東本町3-20

・中野店：東京都中野区中野5-64-10 サンモール中野ビル4F

・新宿店：東京都新宿区歌舞伎町1-16-1今宮ビル4F

・八王子店：東京都八王子市東町11番2号 千島ビルB1

【埼玉県】

・和牛焼肉たけ田 武蔵藤沢本店：埼玉県入間市下藤沢449-1 1F

・熊谷店：埼玉県熊谷市箱田 6-17-30

・西川口店：埼玉県川口市西川口１丁目５−３ 福原ビル2F

・大宮店：埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目13−１ 第１２松ビル 1F

・川越店：埼玉県川越市六軒町1-3-1

・北戸田店：埼玉県戸田市新曽2188 ノーブル北戸田2F

・飯能店：埼玉県飯能市仲町10-3

・志木店：埼玉県志木市本町5-24-23 第2本吉ビル2階

・小手指店：埼玉県所沢市小手指町1-11-25 水野ビル2階

【神奈川県】

・川崎店：神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-12 養老乃瀧川崎ビル2F

・辻堂店（ニューたけ田）：神奈川県藤沢市辻堂1-2-1 中堂ビル1F

・茅ヶ崎店：神奈川県茅ケ崎市新栄町13-45 鴨志田ビル2F

【千葉県】

・海浜幕張店：千葉県千葉市美浜区ひび野１-9 スーク海浜幕張

・木更津店：千葉県木更津市東中央1-3-9

・館山店：千葉県館山市北条1624

【山梨】

・甲府平和通店：山梨県甲府市住吉２丁目６−１７ サンマリーナ 住吉1F

【北海道】

・札幌駅前店：札幌市中央区北3条西3-1-41 N北3西3ビルB1

【青森県】

・八戸ヴィアノバ店：青森県八戸市十三日町1番地B1F-11

【宮城県】

・仙台青葉通店：宮城県仙台市青葉区一番町2-3-3 J-BOXビル 1F

【福島県】

・郡山朝日店：福島県郡山市桑野3-157-5

【石川県】

・金沢諸江店：石川県金沢市諸江町中丁262-1

【愛知県】

・豊田店：愛知県豊田市神明町1-49-2

【静岡県】

・静岡呉服町店：静岡市葵区呉服町2-7-11 幸福ビル2階

【兵庫県】

・神戸三宮店：兵庫県神戸市中央区北長狭通３丁目１−１７ 神戸トアロード山下ビル ２階

【鳥取県】

・米子角盤店：鳥取県米子市角盤町１丁目１４６−４

【広島県】

・広島府中店：広島県安芸郡府中町大須4丁目6-6 2F

【福岡県】

・天神大名店：福岡市中央区大名2-1-42行武大名店舗 １階

【鹿児島県】

・天文館店：鹿児島県鹿児島市千日町9番35号 不動ビル

【香港】

・香港焼肉たけ田 沙田ニュータウンプラザ店

＜姉妹焼肉ブランド＞

【東京都】

・肉ト米 焼肉あさ田 西早稲田店：東京都大田区大森西5-10-10

・肉ト米 焼肉あさ田 高田馬場店：東京都新宿区西早稲田2-18-23

【埼玉県】

・大衆焼肉ホール ニュー宝島：埼玉県入間市豊岡１丁目３−２９

・肉ト米 焼肉ひろ㐂：埼玉県さいたま市桜木町2-158-2

【長崎県】

・焼肉ホルモンおのだ：長崎県諫早市福田町6-26

【青森県】

・黒毛和牛と無敵タン 肉ト米 焼肉むてき：青森県八戸市鷹匠小路５−１

＜居酒屋ブランド＞

・大衆飲食場フジサワプラザ：埼玉県入間市下藤沢１丁目１５−７

・手づくり料理とお酒 和食居酒屋あんずいろ：埼玉県入間市下藤沢２丁目５−１

・牡蠣酒場きうら：埼玉県さいたま市桜木町2-158-2

＜もんじゃ お好み焼 どんどこどん＞

・北浦和店：埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-2-16 YO-KOビル ２F