¡¡¼«Ì±ÅÞºë¶Ì¸©Ï¢¤Ï26Æü¡¢ÅÞÈñ2794Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò»äÅªÎ®ÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©Ï¢´´»öÄ¹¤ÎÌò¿¦¤ò8·î¤«¤é°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ã«Ìî¸ÞÍº¸©µÄ¡Ê69¡Ë¤Î½üÌ¾½èÊ¬¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËËÜ¿Í¤«¤éºÆ¿³ºº¤ÎÀÁµá¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®Ã«Ìî»á¤¬2020¡Á25Ç¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎÂ¾¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼466ËÜ¤Ê¤É·×1357·ï¤òÅÞÈñ¤ÇÉÔÀµ¤ËÀº»»¤·¤¿¤È¸©Ï¢¤¬Ç§Äê¡£º£·î14Æü¡¢¸©Ï¢ÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤ÇºÇ¤â½Å¤¤½üÌ¾½èÊ¬¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾®Ã«Ìî»á¤Ï¡¢½èÊ¬¤ËÀèÎ©¤Á¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÀ¯¼£³èÆ°¤È¤·¤ÆÀµÅö¤ÊÌÜÅª¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¡£¸Î°Õ¤Î»äÅªÎ®ÍÑ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊÛÌÀ½ñ¤ò¸©Ï¢¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿