¡Ú¿·½É¤ß¤ä¤²¡Û¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î¤À¤ó¤´¡¢µ¯¸»¤Ï¼¼Ä®»þÂå¡ª¡ØÄÉÊ¬¤À¤ó¤´ËÜÊÞ¡Ù¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î¤ß¤¿¤é¤·¡É¤Ï°ìÅÙ¿©¤Ù¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê
¿©³Úweb
¡ü¤ª¤¤¤·¤¤¥íー¥«¥ëÉô¤¬¸«¤Ä¤±¤¿ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¤ÎÌ¾Å¹¡£º£²ó¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É¤Î¡ØÄÉÊ¬¤À¤ó¤´ËÜÊÞ¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»þÂå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤È¤â¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯°û¿©Å¹¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÅÔ²ñ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¤ÎÌ£¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÏ·ÊÞ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÏÏ¢ÆüµÒÂ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡ØÄÉÊ¬¤À¤ó¤´ËÜÊÞ¡Ù¿·½ÉËÜÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÅ¹¤Ï¿·½É±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó7Ê¬¡¢¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø¤ä°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤«¤é¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃæ¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ëÏÂ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¡£Ê¿ÆüÃë´Ö¤Ç¤âµÒÂ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Íµ¤¤Ö¤ê
¡¡ÁÏ¶È¤Ï1947Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ22Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÄÉÊ¬¤À¤ó¤´¡×¼«ÂÎ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¼¼Ä®»þÂå¤«¤é¡£¹¾¸Í¾ë¤òÃÛ¾ë¤·¤¿ÂÀÅÄÆ»Þõ¤¬¹â°æ¸Í¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¡¢ÂçÁØµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÖÆ»Þõ¡Ê¤É¤¦¤«¤ó¡ËÃÄ»Ò¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÄ»Ò¤¬¿·½ÉÄÉÊ¬¤ÎÃÏ¤Ç¹¤Þ¤ê¡ÖÄÉÊ¬¤À¤ó¤´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄÉÊ¬¤À¤ó¤´¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÊ¹¤¤¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤¬¡¢ÅÁÅý¤ÎÌ£¤È¸½Âå¤ÎÌ£³Ð¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤éÅìµþÌ¾Êª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ±ü¤ÎµÊÃã¼¼¤Ç¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÌÚÄ¦¤ê¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤ß¤ÈÏ·ÊÞ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦
½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¤ß¤¿¤é¤·¡×¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÀäÉÊ
¡¡µÊÃã¼¼¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤À¤ó¤´ÆóËÜÀ¹¤ê¡×¤Ï´ðËÜ¤Î5¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÄ»Ò¤´¤È¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ç¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£Ãæ¤Ç¤âÉ®¼Ô¤¬À§Èó¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î¤ß¤¿¤é¤·¡×¤È¡ÖËõÃã¤¢¤ó¡×¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤À¤ó¤´ÆóËÜÀ¹¤ê¡×825±ß¤«¤é¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¼Ì¿¿¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ü77±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
¡¡¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÃÄ»Ò¤Ï¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£É¬¿©¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¤ß¤¿¤é¤·¡×¤Ë¤Ï»³Ü¥¤äÀ¸¼·Ì£¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃÀ½¤ß¤¿¤é¤·¥À¥ì¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£°ì¸ýËËÄ¥¤ë¤È¡¢»³Ü¥¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬É¡¤ËÈ´¤±¡¢¸å¤«¤éÅâ¿É»Ò¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¿É¤ß¤äÀÄ³¤ÂÝ¤Î¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÇ»ÎÐ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡ÖËõÃã¤¢¤ó¡×¤Ï¡¢À¾ÈøËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³ê¤é¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤ËõÃã¤¢¤ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¡£½Â¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¶ì¤ß¤¬È¤µÙ¤á¤Î±öº«ÉÛ¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¤´¤È¤ÎÃÄ»Ò¤âÁª¤Ù¤ë¡£Äê´üÅª¤Ë²¹¤«¤¤ÎÐÃã¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëµ¤ÇÛ¤ê¤Ë¡¢¤Ä¤¤Ä¹µï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦
1ËÜ¤º¤Ä¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤À¤ó¤´¤ò¤ªÅÚ»º¤Ë
ÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ¼Êý¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò
¡¡¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¼ïÎàËÉÙ¤ÊÃÄ»Ò¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊ¡¤ä¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Ê¤É¤âÈÎÇä¡£¤É¤ì¤â1¸Ä¤º¤Ä¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êµ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·½É»¶ºö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ëÊý¤ä¡¢Îò»Ë¿¼¤¤ÆüËÜ¤ÎÌ£¤òµá¤á¤ë³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Î»Ñ¤â¡£µÊÃã¼¼¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤è¤·¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤ß¤Ä¤ÏÄêÈÖ°Ê³°¤âËõÃã¤äµ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÂ¤Ö [¿©³Úweb]
¡¡¼¼Ä®»þÂå¤Î¡ÈÆ»ÞõÃÄ»Ò¡É¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÆÈÁÏÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£¤«¤Ä¤Æ¹Ã½£Æ»¤ÈÀÄÇßÆ»¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¿·½É¡¦ÄÉÊ¬¤ÎÃÏ¤òÉ½¤¹°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ý¤¢¤ïchan¡Ë
¡üSHOP INFO
ÄÉÊ¬¤À¤ó¤´ËÜÊÞ ¿·½ÉËÜÅ¹
½»¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3ÃúÌÜ1-22
TEL¡§03-3351-0101
±Ä¡§10¡§30～19¡§00¡ÊµÊÃã Ê¿Æü12¡§00～18¡§00(L.O.17¡§30¡Ë/ÅÚÆü½ËÆü11¡§30～18¡§00(L.O.17¡§30))
¢¨¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÊÄÅ¹
µÙ¡§1·î1Æü¡¢1·î2Æü
https://oiwakedango.co.jp/
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤¢¤ïchan
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁ´ÉôÇã¤¦¡ª¡×¤¬¥â¥Ã¥Èー¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ï¥ó¥¿ー¡£Î¹¤ÎÌÜÅª¤ÏÀì¤é¥Ùー¥«¥êー¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー½ä¤ê¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥±ー¥¤òÎ¹Àè¤«¤é¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ÇÂçÎÌ¤Ë¶õÍ¢¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤äÊÛÅö¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÂ¥´ë²è¤Ë·È¤ï¤ë¡£
2µé¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
@awa_chaaan