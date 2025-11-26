11月26日、辻希美がブログを更新。同日に長女・希空が18歳の誕生日を迎えたことを報告し、母親としての心境を綴った。

【写真】赤ちゃん時代の長女と思われる写真も公開

辻は、この日のブログにて、「日付変わって… 11月26日…希空が18歳のお誕生日を 迎えました」と切り出すと、ドリンクと食事のプレートを持った自身と長女の2ショットを披露。

続けて、「18歳…成人だね」「18年前の今日、 希空が私をママにしてくれた日」「18年という月日…正直、、、 長かったです」「二十歳で出産し、 初めての事だらけで右も左もわからず 世間からは色々と言われてしまう事もあり 沢山泣いた事もありました。」と明かした上で、「でも希空が私を母にしてくれて 強くしてくれて頑張って来れたと思います!!」「ありがとう」と、感謝を述べた。

そして、「今では友達のような関係性になり ぶつかる事もあるけど、そんな時間も 希空と買い物行ったりご飯行ったり どんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せで ママにとって嬉しい時間です」などと綴りながら、芸能活動をしている長女に向け、「いつか一緒に仕事出来る日を 楽しみにしています」とエールを送った。

さらに、改めて長女に心からの感謝を伝えながら、「はぁ〜自分の娘が成人だなんて… 不思議…」「希空18歳のお誕生日おめでとう」「大好きだよ」とコメントし、長女が生まれたばかりの頃に撮影したと思われる写真も公開していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻。現在は、このたび18歳になった長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより