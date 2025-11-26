【やよい軒】独特な食感の“豚タン”×特製にんにく塩ぽん酢「ネギたっぷり豚タン定食」発売/ 12月2日から

定食チェーン「やよい軒」は、12月2日から「ネギたっぷり豚タン定食」を全国で発売する。価格は税込1,250円。

脂身が少なくヘルシーな“豚タン”をメインにした商品。コリコリとした独特の食感が特徴で、特製「にんにく塩ぽん酢」を組み合わせた。

普通盛りの定食と同時に、豚タンの量を倍にした「【お肉2倍】ネギたっぷり豚タン定食」も販売する。こちらは税込1,990円。

「やよい軒」は、国内で361店舗を運営(2025年10月末時点)。2006年からタイを皮切りに海外展開も進めており、2025年4月にはインドネシアに出店した。

〈豚タン×特製ぽん酢「ネギたっぷり豚タン定食」〉

脂身が少なくさっぱりとした味わいの豚タンと、たっぷりのネギ、特製「にんにく塩ぽん酢」を組み合わせた新商品。豚タンは、脂身が少なくヘルシーでありながら、噛むほどにうま味が味わえるという。

特製「にんにく塩ぽん酢」は、柚子･すだち･かぼす･レモンの果汁に、かつおと昆布のだしを加え、奥行きのある味わいに仕上げたとしている。「柚子胡椒」を別添えにしており、味変も楽しめる。ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

◆「ネギたっぷり豚タン定食」1,250円

◆「【お肉2倍】ネギたっぷり豚タン定食」1,990円

【販売開始日】2025年12月2日(火)

【販売店舗】全国の「やよい軒」361店舗(2025年10月末時点)

※一部店舗では商品内容が異なる場合がある

