第1子出産で産休中の人気バンド「ヤバイTシャツ屋さん」のボーカル＆ベース、ありぼぼが26日までにX（旧ツイッター）を更新。来月13日開催の音楽フェスでライブ復帰する予定だと明かした。

ありぼぼは10月に出産報告したばかりだが「12／13響都超特急2025からライブ復帰します！！！（予定）」と報告し、ファンや関係者らに感謝。「おかげさまで現在身体はかなり良い感じに回復してるとのことでお医者さんと相談して復帰時期を決めました！」と説明し、「なので、みなさんは安心してただひたすら楽しんでもらえるとうれしい とは言っても守るべき存在がいるのでもちろん無理はしません。なので『体調的に無理や！』となる可能性もありますので、そこはご了承ください」とつづった。

続く投稿では「あとお願いなのですが、、、わたしの治癒力が半端ないだけで、他の女性に『ありぼぼが動けるんやからすぐ動けるやろ』と思ったりしないでください」と注意をうながし、「わたしは治癒力が半端ない上に、夫のどんぐりたけし氏が家のこと全部（ありえないくらい全部）やってくれてるのと、赤ちゃんも2人でめちゃくちゃ育ててるので奇跡的にいけてます」と説明。「ほんまにこればっかりはめちゃくちゃ人によるので！！！復帰が異様に早い自覚はしてるので！！！わたしを前例に考えないでください！！！1年くらい休んでやっと回復するものなので！！！！！よろしくお願いいたします！！！！！」と呼びかけた。

ありぼぼは23年11月にお笑い芸人どんぐりたけし（33）との結婚を報告。今年10月16日にインスタグラムで「先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました ちょっぴり声が低い女の子です。約40時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！」と報告していた。