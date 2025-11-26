楽天、前田健太誕生、正式発表にファン沸く「杜の都での活躍を期待しています！」「すごい補強きたー」

前田は日本球界復帰先に楽天を選んだ(C)Getty Images

去就が注目されていた前田健太の楽天入りが正式に決まった。

楽天イーグルスは11月26日、前田健太の入団を球団の公式Xで発表。日米通算165勝右腕の合流に早速、ファンの間からも喜びの声があふれた。

「杜の都での活躍を期待しています！」「投げまくってほしい」「楽天でも頑張ってください」「しゃー！」「すごい補強きたー」などネット上でも続々歓迎の声が上がるなど、反響が拡がっている。