楽天、前田健太誕生、正式発表にファン沸く「杜の都での活躍を期待しています！」「すごい補強きたー」
前田は日本球界復帰先に楽天を選んだ(C)Getty Images
去就が注目されていた前田健太の楽天入りが正式に決まった。
楽天イーグルスは11月26日、前田健太の入団を球団の公式Xで発表。日米通算165勝右腕の合流に早速、ファンの間からも喜びの声があふれた。
「杜の都での活躍を期待しています！」「投げまくってほしい」「楽天でも頑張ってください」「しゃー！」「すごい補強きたー」などネット上でも続々歓迎の声が上がるなど、反響が拡がっている。
広島でNPBのキャリアを始めた前田はノーヒットノーランも達成などエースとしてチームを支えた。その後海を渡りドジャースなどで活躍、来季は10年ぶりに日本球界に戻ってくることを表明していた。
すでに同級生の田中将大は今季巨人で日米通算200勝を達成。前田も大目標とする日米通算200勝をめぐる挑戦も引き続き、話題を集めていきそうだ。
