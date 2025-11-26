¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¶âÂôÆ°Êª±à¤Ç·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿à¤®¤å¤Ã¤È¤¹¤ë¥µ¥ëá¤Ë17Ëü¿Í¤â¤óÀä
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¦¤é¤·¤¤¤ª¥µ¥ë¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û468ËüÉ½¼¨¡¢17Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë±îá¤ò¸«¤ë
2025Ç¯11·î5Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ª¡¼¤¢¡Ê¡÷kanazawakitecho¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÙ¤¤ÌÚ¤Î¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤à1É¤¤Î¤ª¥µ¥ë¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤À¡£
Î¾Â¤òÂÎ°éºÂ¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ß¡¢¤½¤ì¤òÄ¹¤¤Î¾¼ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ëÁð¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÅ¦¤ó¤Ç¤¤¿ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¤º¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤ë¡£
Ä¹¤¤¼êÂ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤À¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢°¦¤ª¤·¤¤¡×
¤ª¡¼¤¢¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢X¾å¤Ç17Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê20ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦ Èá¤·¤¤»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤±¤É¤Ê¡×
°¦¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¥â¥Á¥í¥ó¡¢¤Ê¤ó¤À¤«°¥½¥Éº¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤ª¥µ¥ë¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤³¤Î»Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÍÕ¤Ã¤Ñ¤òÅ¦¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤ª¡¼¤¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¼¡¤Î¹ÔÆ°¤âÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡©
¤ª¡¼¤¢¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¤ª¥µ¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î¶âÂôÆ°Êª±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥í¥Æ¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¤Î¡Ö¥æ¥¦¥¿¥í¥¦¡×¡£
Áð¤ò¤¸¤£¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤ÎÁð¤ò......¡£
¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤É¤¦¤ä¤é¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£°¥½¥¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¤·¤«¤â¡¢¤ª¡¼¤¢¤µ¤ó¤¬Æ±Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÏÌÌ¤«¤é¼«Ê¬¤Ç°ú¤È´¤¤¤Æ¤¤¿Áð¤À¤Ã¤¿¡£
8Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦¤ª¡¼¤¢¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¾®±«¤ÎÍ½Êó¤À¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡£Íè±à¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÆ°Êª±à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È»×¤¤¡¢¶âÂôÆ°Êª±à¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°Æ¤ÎÄê¡¢Íè±à¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¥·¥í¥Æ¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â²¿¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÇºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤ª¡¼¤¢¤µ¤ó¡Ë
¥æ¥¦¥¿¥í¥¦¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤·¤ÆÁð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡14Æü¡¢¶âÂôÆ°Êª±à¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡©
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¶âÂôÆ°Êª±à¡¦»ô°éÅ¸¼¨·¸¤ÎÀµÌÚÈþ½®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥¦¥¿¥í¥¦¤Ï30ºÍ¤Î¥ª¥¹¡£
Æ±¤¸¤¯¥·¥í¥Æ¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¤Î¥á¥¹¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¥ó¡×¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Þ¤ËÈà½÷¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÁð¤äÍÕ¤ÏÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Å¸¼¨¾ìÆâ¤Ë¤Á¤®¤Ã¤¿Áð¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅÙ¡¹¼«Ê¬¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¹¤Î¸ÄÂÎ¤âÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÀµÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÂÎ¤ò½Ì¤á¤Ê¤¬¤éÁð¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥ì¥¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤ª¡¼¤¢¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¥¦¥¿¥í¥¦¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀµÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¤ªµÒÍÍ¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¤ÏÓ¤Ç¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥³¡¼¥ë¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÎÍÍ¤Ê»Ñ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê»ô°éÅ¸¼¨·¸¡¦ÀµÌÚÈþ½®¤µ¤ó¡Ë
¤È¤Æ¤â¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¡¢¥·¥í¥Æ¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¤Î¥æ¥¦¥¿¥í¥¦¡£³§¤µ¤ó¤â¶âÂôÆ°Êª±à¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈà¤ÎÆ°¤¯¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©