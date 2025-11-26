タレントの指原莉乃（33）が、25日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）にゲスト出演。タクシー車内での態度についてトークを展開した。

番組では「考え事をしたいのに、タクシーの運転手がめちゃくちゃ話し掛けてくる。あなたはどうする？」との心理テストを実施。「一発で決まりました」という指原は「我慢して話す」を選択。番組MCのタレント・若槻千夏も「私も」と即決で、4番の「しゃべらないでと言う」を選んだ。

この若槻のチョイスに、指原は「えーっ！この中で4の人いるの？ってホントに思ってました」と驚がく。若槻は苦笑いしながら「これは文章にすると凄く冷たい人間になるので、弁解させてください」と前置きし、「私は“イヤホン付けま〜す”って言います」と打ち明けた。

その意図を「（相手を）傷つけずに、お知らせでもある」という若槻に、指原は「私絶対言えないです、そんなこと」と“ドン引き”。「気ぃ遣いなんです、たぶん全員に」と説明したが、若槻は「でも“イヤホン付けます”は気を遣ってるじゃん」と不満な様子を見せた。

それを言われた際の運転手の反応について、若槻は「“ハイ”って言います」とサラリ。対して指原は「とにかくしゃべっちゃう、どんな状況でも。“今日はちょっとパレードやってますんで混んでますね”、“そうなんですか、何のパレードなんだろう？”とか」と会話するという。

さらに指原は「私も仕事柄、イヤホンを付けて（車内で）確認することとかがある。（運転手が）何か言ってるってなったら毎回“ん？”って」と反応することを告白。「大事なことならいいんですけど、道順とか。どうしてもリアクションしちゃうし、だったらいいやと思って（イヤホンを）外しちゃいます」という指原に、若槻は「えらいわ、だからいい人だわ」と感心していた。