お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんは11月25日、自身のInstagramを更新。レアなプライベートショットを公開しました。

息子のかわいい様子

「#息子君　#濱口夫婦　#濱口家族」とハッシュタグを付け、さらに「洗車怖いけど　またいく〜　指の隙間からこっそりみてる」とつづった濱口さん。投稿に載せた2枚の写真は、車内で顔を両手で隠す息子の姿です。機械洗車が怖かったのでしょうか。とてもかわいらしいです。

コメントでは、「子供らしさは天使」「かわいい　ほっこりしました」「可愛い」などの声が上がりました。

自宅でのソロショット公開

24日には「#衣装作成中　#落書き　#真夜中の楽しみ」とハッシュタグを付け、おそらく自宅で妻でタレントの南明奈さんに撮ってもらったと思われる自身のソロショットを公開していた濱口さん。ファンから「お子さん、こんなに大きくなったんだな〜と思ったら濱口さんだった(笑)」といった声が上がるなど、まるで子どものような姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)