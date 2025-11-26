日本と同じ初のW杯抽選ポット2！韓国が考える“死の組”は「ブラジル、ノルウェー、イタリア」…では“理想の組”は？

サッカー韓国代表が史上初めてワールドカップの“ポット2”を確保した。同じく初のポット2入りを果たした日本と並ぶ歴史的快挙だが、楽観は禁物。欧州予選プレーオフを勝ち上がった国々がポット4に入るため、過去に例のない“死の組”が生まれる可能性も残されている。

【写真】「日本は世界トップ、韓国はそのレベルにない」ガーナ監督衝撃発言

国際サッカー連盟（FIFA）は11月26日（日本時間）、2026年北中米ワールドカップの組み合わせ抽選に向けたポット分けを発表した。11月のAマッチの結果を反映した最新FIFAランキングがそのまま適用された。

FIFAによると、開催国のカナダ、メキシコ、アメリカがポット1に配置され、残り39カ国はランキングに応じて12カ国ずつ4つのポットに振り分けられた。大陸間プレーオフ勝者2カ国と欧州プレーオフ勝者4カ国はポット4に入る。

今回、ホン・ミョンボ監督率いる韓国は史上初となるポット2入りを果たした。14日のボリビア戦（2-0）、18日のガーナ戦（1-0）と連勝し、FIFAランキング22位をキープしたことが決め手となった。

ポット1は開催国3カ国に加え、スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツのランキング上位国が入った。

韓国が属すポット2はクロアチア、モロッコ、コロンビア、ウルグアイ、スイス、日本、セネガル、イラン、韓国、エクアドル、オーストリア、オーストラリアといった顔ぶれで、これらの国々とは同じ組にならない。

ポット3はノルウェー、パナマ、エジプト、アルジェリア、スコットランド、パラグアイ、チュニジア、コートジボワール、ウズベキスタン、カタール、サウジアラビア、南アフリカ。ポット4はヨルダン、カーボベルデ、ガーナ、キュラソー、ハイチ、ニュージーランドが確定しており、残る6カ国は欧州予選プレーオフと大陸間プレーオフの結果で決まる。

組み合わせ抽選は12月6日、米ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで実施され、各ポットから1カ国ずつがA〜Lの12グループに振り分けられる。

（写真提供＝OSEN）韓国代表

焦点は“最後の6枠”だ。欧州予選プレーオフは4つのパス（A〜D）に分かれており、各4カ国の一発勝負によるトーナメントで、各パス1カ国のみが勝ち上がる。

パスAはイタリア、北アイルランド、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、パスBはウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア、パスCはトルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ、パスDはデンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランドといった組み合わせだ。

勝ち上がる国によって、本大会の難易度も大きく変わる。イタリアやデンマークなど強豪が進出した場合、ポット4は“地雷”と化す。一方、相対的に戦力差のある国が勝ち上がれば、ポット2の韓国にとっては追い風となる。

大陸間プレーオフでは、ジャマイカ対ニューカレドニアの勝者がコンゴ民主共和国と本大会出場権を争う。もう一方では、ボリビア対スリナムの勝者がイラクと激突する。

今回のW杯は史上初の48カ国制で、グループステージを突破した32カ国が決勝トーナメントへ進む。各組上位1〜2位に加え、各組3位の成績上位8カ国も生き残る。そのため、決勝トーナメントはベスト16ではなくベスト32から幕を開ける。

“ベスト8進出”を見据える韓国としては、まずグループステージでできるだけ良い順位を確保することが重要だ。2位を確保すれば、決勝トーナメントでより有利な相手と当たる可能性が高まる。

ただ、そもそもグループステージの時点で“死の組”に入るシナリオは十分あり得る。

ポット1からアルゼンチン、ブラジル、スペイン、フランスなどの超強豪、ポット3からアーリング・ハーランド擁するノルウェー、ポット4からイタリアが韓国と同組になれば、グループを突破することすら困難になるだろう。本サイト提携メディア『OSEN』は「ブラジル、ノルウェー、イタリアの“死の組”を回避せよ」と見出しを打った。

逆に、“理想の組”を描くこともできる。

ポット1から開催国のいずれか、ポット3からスコットランドや南アフリカ、ポット4からニュージーランドが同組となれば、韓国の1位突破も十分狙える。

イギリスメディア『ザ・サン』のシミュレーションでは、韓国はポルトガル、コートジボワール、イタリアと同じグループに振り分けられていた。

（記事提供＝OSEN）