運転マナーがよさそうだと思う「東海地方のナンバープレート」ランキング！ 2位「伊勢志摩」を抑えた1位は？
年末が近づき、帰省やレジャーなどで交通量が特に増える時期となりました。 そこで気になるのが、ドライバーの運転マナー。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、運転マナーがよさそうだと思うナンバープレートの地名に関するアンケートを実施しました。その中から、運転マナーがよさそうだと思う「東海地方のナンバープレートの地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「お伊勢さんが見ているので悪いことをしなさそうです」（50代女性／和歌山県）、「伊勢志摩サミットのイメージがあり品が良さそうなイメージがある」（30代女性／神奈川県）、「東海地方の 観光地として自然が豊かで穏やかな環境が多く、人々も落ち着いている印象なので、運転マナーがよさそうだと思うから」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「山あいの自然豊かな地域で、静かで落ち着いた印象があるから」（30代男性／富山県）、「昔の地域が多く道が細いところも多く安全運転する高齢者が多そうだから」（50代男性／愛知県）、「穏やかな街並みの印象があり運転は穏やかそう」（50代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：伊勢志摩（三重県）／60票三重県の「伊勢志摩」は、伊勢神宮や美しいリアス式海岸で知られる観光地です。この地名が持つ歴史と自然に育まれた穏やかなイメージが、「ゆったりとした運転をしそう」という印象につながり、「運転マナーがよさそうだと思う」という評価を得ました。リゾート地としての落ち着きも評価の要因と考えられます。
1位：飛騨（岐阜県）／66票岐阜県北部の山間地域である「飛騨」は、高山などの古い街並みや豊かな自然が魅力の地域です。落ち着いた山間部のイメージや雪国特有の慎重な運転が連想され、「運転マナーがよさそうだと思う」という評価で1位となりました。都会的なせわしなさがなく、ゆとりを持った運転をするイメージが支持を集めました。
