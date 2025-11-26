&TEAM、韓国デビュー後初の快挙！米ビルボード主要チャート入り＆「エマージング・アーティスト」1位

&TEAMが、韓国デビュー後初めてアメリカ・ビルボードチャートにランクインした。日本を越えてK-POP本拠地で成功的な活動を展開してきた彼らのグローバル人気の拡大は目覚ましく、注目を集めている。

11月25日、アメリカ・ビルボードが発表した最新チャート（11月29日付）によると、&TEAMは「エマージング・アーティスト（Emerging Artists）」で1位を獲得した。

「エマージング・アーティスト」は、ストリーミング、アルバム・音源販売量、ラジオ放送の指標、SNSの反応など、さまざまなデータを総合して注目すべき新人アーティストを選定するチャートだ。世界の音楽市場でどのアーティストが頭角を現しているのかを示す客観的な指標のひとつとされている。

また、韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、ビルボード「ワールドアルバム」5位、「トップカレントアルバムセールス」12位、「トップアルバムセールス」13位にランクインし、主要チャートの上位を占めた。

こうした人気を背景に、&TEAMは「Billboard Artist 100」で78位を記録。韓国デビューアルバムとしての輝かしい成果であり、さらなる飛躍を期待させる結果となった。

（写真提供＝YX LABELS）&TEAM

10月28日にリリースされた『Back to Life』は、発売初日に113万9988枚を売り上げ、ミリオンセラーを達成。発売1週間（10月28日〜11月3日）では122万2022枚を売り上げ、&TEAM自身の初動記録を更新した。

さらに、同月発売の韓国語アルバムの中で最多販売量（Hanteoチャート基準）を記録し、“トップティアグループ”入りを果たしたとの評価も受けている。

音楽番組や各種授賞式での活躍も華々しい。&TEAMは韓国1stミニアルバムのタイトル曲『Back to Life』で、SBS M『THE SHOW』、MBC M『SHOW CHAMPION』、KBS2『ミュージックバンク』にて1位を獲得し、韓国の音楽番組で“トリプルクラウン”を達成した。

日本では『第67回 日本レコード大賞』で「特別国際音楽賞」を受賞し、『第76回NHK紅白歌合戦』への出演も決定。日韓両国の象徴的な舞台に立ちながら、圧倒的な存在感を示している。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。