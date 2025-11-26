板野友美、イケメン夫＆4歳娘とのレアな家族ショット公開！ 今後は娘の“横顔の顔出しも封印”と報告
タレントの板野友美さんは11月25日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日に撮影したレアな家族ショットを披露しました。
【写真】板野友美＆イケメン夫＆娘のスリーショット
また12枚目では、「お互いの妹と今回は京都からお兄ちゃん（けけ兄）も遊びに来てくれて、みんなでお祝いできて最高の誕生日に」と、家族で撮った集合ショットです。最後は「2歳の誕生日の際に正面の顔出しを封印しましたが4歳からはベビちん横顔の顔出しも封印します（サブ垢は今まで通り）」と、今後は娘の横顔を披露するのをメインのアカウントではやめると報告しました。
コメントでは、「とっても可愛くてとっても優しいベビちん、お誕生日おめでとう」「お姫様みたい」「これからも可愛いベビちんでいてね」「久々のパパ登場も嬉しい」「美男美女のパパとママから生まれた天使ちゃん」「今まで可愛すぎる美しすぎるご尊顔を載せてくださって本当にありがとうございました」「べびちんみれるのが唯一の癒しだったのになぁ」「理想な家族や〜」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ベビちん4歳のBirthdayは.....」10日の投稿で「ベビちん4歳のBirthdayは.....誕生日が近い仲良しの、ののかちゃん @ononono_ka 親子と大阪旅行」と、タレントのおのののかさん親子と旅行に行ったことを報告していた板野さん。娘たちのかわいらしい写真を公開し、さらに19日には親子のコスプレ姿も。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
