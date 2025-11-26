³ÚÅ·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²þ½¤¤òÀµ¼°È¯É½¡ª³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¦¿·Àß
¡¡³ÚÅ·¤Ï26Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤ª¤è¤ÓLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¦¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥ì¥Õ¥ÈºÝ¡¦¥é¥¤¥ÈºÝ¤Îµ÷Î¥¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âºÇÂç6mÁ°Êý¤Ø¿·Àß¡£¤Þ¤¿¡¢±¦Ãæ´ÖÂç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ò¤è¤ê¹âÀººÙ¤«¤ÄÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤ÊLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ØÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢²£¤Î¸ÇÄê¹¹ð²Õ½ê¤Ë¿·¤¿¤ÊLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê±é½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ã¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²þ½¤ ³µÍ×¡ä
¢£³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¿·Àß
¡¦¾ì½ê¡§³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡¡³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Ý¡¼¥ë´Ö
¡Ú½¾Íè¡Û
ËÜÎÝ¡Á¥ì¥Õ¥ÈºÝ¡§100.1m
ËÜÎÝ¡Áº¸Ãæ´Ö¡§116m
ËÜÎÝ¡Á¥»¥ó¥¿¡¼¡§122m
ËÜÎÝ¡Á±¦Ãæ´Ö¡§116m
ËÜÎÝ¡Á¥é¥¤¥ÈºÝ¡§100.1m
¡Ú¿·Àß¸å¡Û
ËÜÎÝ¡Á¥ì¥Õ¥ÈºÝ¡§100.1m¡ÊÊÑ¹¹¤Ê¤·¡Ë
ËÜÎÝ¡Áº¸Ãæ´Ö¡§ºÇÂç110m
ËÜÎÝ¡Á¥»¥ó¥¿¡¼¡§122m¡ÊÊÑ¹¹¤Ê¤·¡Ë
ËÜÎÝ¡Á±¦Ãæ´Ö¡§ºÇÂç112m
ËÜÎÝ¡Á¥é¥¤¥ÈºÝ¡§100.1m¡ÊÊÑ¹¹¤Ê¤·¡Ë
¢¨³°Ìî¥ì¥Õ¥È¡§¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï2m¡Ê°ìÉô1.8m¡Ë
¢¨³°Ìî¥é¥¤¥È¡§¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï2m
¢£±¦Ãæ´ÖÂç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨
LED¤ÏSMDÊý¼°¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ó¥¸¥ç¥óÀ£Ë¡¡§½Ä16.2m¡ß²£20.8m
¡¦ÌÌÀÑ¡§336.96Ö
¡¦¥á¡¼¥«¡¼¡§¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò
¢£LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¿·Àß
¡¦¥Ó¥¸¥ç¥óÀ£Ë¡¡§½Ä16.2m¡ß²£6.0m
¡¦ÌÌÀÑ¡§97.2Ö
¡¦¥á¡¼¥«¡¼¡§¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò