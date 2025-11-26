美しい紅葉に彩られている弥彦村にある『弥彦公園』。

なかでも赤い橋が象徴的な「もみじ谷」は、紅葉の名所として知られています。園内にある1,000本ほどのもみじが鮮やかな秋色に染まり、訪れる人を和ませています。



そして、弥彦温泉街にはもうひとつの大迫力の紅葉スポットがあります。それが「樹齢約300年の大イチョウ」です。すでに大分 葉が落ちてしまいましたが、見ごろのときは鮮やかな黄金色が空に映え、ひらひらと散る葉はまるで黄色い蝶が舞っているようです。地面には、落ちたイチョウの葉で〝黄金色の絨毯〟が広がっています。



「大イチョウ」がある場所はもともと旧弥彦村役場があり、最近整備され今年はベンチも周りに設置されました。ベンチには、弥彦村のマスコットキャラっクター「ミコぴょん」のイラストも隠れていますよ！





昼間の姿も素晴らしい「大イチョウ」ですが、夜はさらに幻想的な景色を楽しめます。

「大イチョウ」は30日(日)まで夕方5時～9時にライトアップされ、昼間とは違った美しい夜の姿にも出会えます。



「弥彦公園」の紅葉ライトアップも30日(日)まで行っています。弥彦の秋の絶景を楽しめるのもあと少しですよ。





●樹齢約300年「弥彦の大イチョウ」

新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦948（旧弥彦村役場跡）