プロ野球・巨人の山崎伊織投手が26日、契約更改交渉に臨み、倍増となる1億8000万円でサインしました。（金額は推定）

「しっかり評価していただいた。『頑張ってくれた』とは言ってもらったけど自分ではまだまだいけると思いますし、球団からも今より上にと言われました」

1億の大台に乗ったことについては「ケガして入ってきて、夢みたいな話だったんで、（1億）いけるのかなという気持ちはあったけど、上がった分、悪かったら下がるんで、気を引き締めて頑張っていきたいなと思います」と冷静に受け止めました。

今季はチーム勝ち頭、25試合に投げ、11勝4敗と貯金も「7」作りました。オフには後輩がこぞって弟子入りを志願。赤星優志投手はもちろん、西舘勇陽投手らもともに自主トレを行うことになっています。

「あんまりリーダーとそういうタイプではない。圧倒的なボールもないし、繊細に考えながらやらないと結果が出ない。漠然と投げ出したら終わるので、自分のことに精一杯になることが多い。少しずつそういうところ（後輩の面倒）も見ていけるようにはなっている。ちょっとでも気を抜いたら結果が出なくなる、大変ですが、一緒に成長して頑張っていきたい」

すでに阿部慎之助監督からは先発ローテーションの柱としての活躍を期待されている山崎投手。来季は大黒柱として精神面での成長も期待されます。