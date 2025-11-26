朝ドラ「ばけばけ」恋占い再び トキ（高石あかり）持参のアイテムXトレンド入り「呪ってる？」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第43話が、26日に放送された。恋占いのシーンに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」ヒロインの恋敵？な強烈新キャラ
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」トキ（高石あかり）、恋占いに付き合う
知事の江藤安宗（佐野史郎）の娘・リヨ（北香那）にヘブンとの恋を応援してほしいと頼まれたトキ。しかし、今度は江藤にヘブンとリヨを恋仲にするなと命じられた錦織（吉沢亮）からそのサポートを頼まれ、板挟み状態になってしまう。
そんな中、トキは八重垣神社の恋占いに挑戦するリヨに付き合うことになった。リヨは、ヘブンとの恋が成就するよう、遠くで早く沈んでほしいと願う。トキはその隣でヴードゥー人形を取り出すと、リヨには「願いを叶えてくれる」と説明し「沈め…沈め…」と唱えた。
しかし、どちらを応援したらいいのかわからずにいたトキは、心の中では「沈むな…沈むな…沈むなら近くで！」「沈んで…沈むな」と葛藤。ヴードゥー人形を握る手に力を込めて、占いの行方を見守った。
◆「ばけばけ」Xで「ブードゥー人形」トレンド入りの反響
恋占いのシーンでヴードゥー人形が登場し、X（旧Twitter）では「ブードゥー人形」がトレンド入り。このヴードゥー人形は、第40話（21日放送）で開催された「クイズ大会」の優勝賞品として、トキがヘブンから貰ったもので、針を刺して願いを叶えたり呪ったりするものだと教わっていた。トキが藁人形みたいだと喜び「早く呪いたいな…」と口にしたことも話題になった。
恋占いの場面で“呪い”のイメージが強いヴードゥー人形が登場したことで、視聴者からは「トキちゃん持ち歩いてたの！？」「まさかここで登場するとは」「呪ってる？」「使い方が違う気がする（笑）」「人形も板挟み」「心の声も面白すぎる」「ヘブン先生から貰ったって言わないほうが良さそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】