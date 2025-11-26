ゲオは、「ゲオのブラックフライデーセール」を11月30日まで開催している。

スマートフォンやタブレットなど、ゲオにて取り扱う様々な商品を特別価格で販売するブラックフライデーセールが実施されている。ゲームも多数セールになっており、Nintendo Switch（有機ELモデル）は25,278円、ディスクドライブ搭載のPS5本体は58,278円、PS5 Proは97,878円という価格で販売されている。

ソフトも多数セールになっており、「ピクミン４」は3,828円、「ゼノブレイド３」は2,178円などSwitchおよびSwitch2用タイトルが値引き。PS5向けには「モンスターハンターワイルズ」が1,958円、「ファイナルファンタジーXVI」が2,178円で販売されている。

このほか商品単体のセールに加え、中古のゲームソフトおよび周辺機器を2点同時購入ごとに500円引きするキャンペーンも行なわれている。