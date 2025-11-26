日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２６日、国内でインフルエンザの感染が拡大していることを報じた。

番組では医師のインタビューなどをまじえ、変異株の影響もあったインフルエンザが例年より早く流行していることを伝えた。

これにコメンテーターを務めるスピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さん（２２年現役引退）が「私、人生で一度もインフルエンザにかかったことがないんです」と告白し、スタジオは騒然となった。

ＭＣの山里亮太は「なんか、これかな？という理由はあります？」と質問。高木さんは「やっぱり食事を管理栄養士をつけてやってから１０年くらい風邪をひいていなかった。また睡眠は日にちを越える前に寝ていたのでしっかり睡眠を取るというのは大事だったのかなと思います」と答えた。

五輪メダリストに「だって風邪ひいても薬飲めませんものね」と山里。高木さんも「そうなんです。ドーピングがあるので薬は飲めない」と現役時代を振り返っていた。山里とともにＭＣを務める武田真一アナウンサーは「じっくり聞きたい」と興味津々だった。