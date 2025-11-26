Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶ÓÃÂÀ¸¤ËÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö¼¡¤Î»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯Â¸ºß¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£²£¶Æü¡¢ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç·è¤á¤¿¡£Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»ÔÆâ¤Ç¤ÎÅÁÃ£¼°¤Ë¤ª¤±¤ë¸ý¾å¤Ï¡ÖÂç´Ø¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¡Öµ¤Ç÷¤ËËþ¤Á¤¿¼è¤ê¸ý¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿À®ÀÓ¤òµó¤²¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤È¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤ÎÎäÀÅ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸·¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«¤é¹¶¤á¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Î¸ÅÎÌ¤È¼«¿®¤¬ÆâÍÆ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÂç´Ø¤È¤·¤Æ¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÀÕÇ¤¤ä´üÂÔ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î½Å¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢Á´ÎÏ»Î¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿´µ»ÂÎÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¡¢¼¡¤Î»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£