東貴博、10歳長女のピアノ発表会での堂々演奏を絶賛！
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が25日までにオフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんのピアノ発表会での晴れ姿を紹介し、父としての想いをつづった。
23日、東は『ピアノ発表会！』と題してブログを更新。ピアノ発表会会場前で花束と賞状を手にした長女の満面の笑みや壇上で真剣な表情でピアノ演奏する長女の姿とともに「堂々としてたね〜」と父として感激した様子を明かした。
さらに「本番が一番良かったと先生からも褒められたって〜」と報告。「さすが 本番に強い」「自ら出たいと言うだけあるね」と娘の度胸と向上心を誇らしげにつづった。
最後は「お見事でした♪」「ウヒョ〜」と高ぶる気持ちをそのままにブログを締めくくった。
この投稿にファンから「この姿、天才ピアニストじゃないですか！」「本番に強いってうらやましい」「お疲れさま会しなきゃですね」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
