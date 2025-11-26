【学園アイドルマスター ESPRESTO-Majestic pose-花海咲季】 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Inflatable-花海佑芽】 2026年4月より展開予定 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Accent green-紫雲清夏】 2026年5月より展開予定 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね】 2026年6月より展開予定

BANDAI SPIRITSは、「学園アイドルマスター」のプライズフィギュアを2026年4月より順次展開する。

同社プライズフィギュアブランド「ESPRESTO」で展開された「藤田ことね」、「葛城リーリヤ」、「月村手毬」に続き、同じく「初(はじめ)」衣装を着用した「花海咲季」、「花海佑芽」、「紫雲清夏」が登場。「花海咲季」、「花海佑芽」は2026年4月、「紫雲清夏」は2026年5月を予定している。

また、「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」衣装の「藤田ことね」も2026年6月に展開を予定している。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.