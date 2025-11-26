Snow Manの目黒蓮（28）とラウール（22）が11月25日、都内で行われた、「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に登壇した。同イベントには、紅白初出場が決定したHANA、M!LKの佐野勇斗（27）ら、今年の顔が“攻めた”ファッションで登場。VOGUEらしい個性の競演となった。

中でも目を引いたのはSnow Manの2人である。今年リリースした「カリスマックス」にちなみ、お互いを何のカリスマかと問われると、目黒は「カリスマのカリスマ。ラウールにしか出せないオーラとか、雰囲気を持っていく力とか、まさにカリスマのカリスマなのかなと思います」とコメントした。

フォトコールの終わり際、ラウールは「ちょっと間違うと新人漫才師みたい」と会場を笑わせたが、難易度の高いコーディネートだ。

「2人ともスタイルの良さを生かしたコーディネート。ラウールさんの丈の短いパンツは脚の長さあってこそ。ダブルのジャケットもボタンを完全に止めてしまえば漫才師っぽくなるところを、あえてボタンをひとつだけとめてアクティブさを出している。目黒さんのFENDIのブルゾンにストレートなパンツも高身長でなければ昭和テイストに転ぶし、きらびやかなアクセもサラリとこなせるのは上級者の装いです」（ファッション誌エディター）

2人はグループ内ファッショニスタのツートップ。ラウールは、身長190cm、股下99cmというスタイルを生かし23年にパリコレでYohji Yamamoto、GIVENCHYのモデルに起用され、今年はパリの他、ミラノコレクションなどでも活躍。目黒は、FENDIの日本人男性初アンバサダー、ブルガリのアンバサダーもつとめ、ハイブランドから引っ張りだこ。真田広之率いる「SHOGUN 将軍 シーズン2」に出演が決定、来年約1年間はグループから離脱して撮影に入る。アイドルグループに所属しながら、オーディションを経て、実力で海外進出するは彼らが初めて。

来年の目標を聞かれると目黒は「何十年もかけてもできないことを5年で経験させていただいてまた何か新しい目標を見つけ出さなきゃいけない時期」と語り、ラウールは「目標あったら教えてもらえたら嬉しいです」とおどけてみせた。

“高身長”“脚長”で、K−POPアイドルに劣らないと言われてきたSnow Man、これだけ国民的アイドルになっても高みを目指すチャレンジ精神こそファッショニスタだろう。

