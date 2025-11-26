タレントの指原莉乃（33）が、25日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）にゲスト出演。後輩との向き合い方について語った。

番組では「一番モヤモヤする後輩のタイプは？」という心理テストを実施。「たまにタメ口」「媚び過ぎ」「無口」「自分が自分が」の4つの選択肢が示された。番組MCのタレント・若槻千夏から「アイドルをプロデュースして後輩が増えましたから」と話を振られた指原は、「そもそもが大人数のグループだったんで、とんでもない人数の後輩がいる」と振り返った。

そして指原は、自分もやってしまうと前置きしながら「私、タメ口の後輩めっちゃ好きなんですよ」と告白。「かわいいですよね、心を開いてくれてるんだなって思う」といい、「“媚び過ぎ”が一番嫌」と選択した。

若槻は「無口」をチョイス。その理由を「後輩の子としゃべる時に、何か情報がほしい。向こう側の話を聞きたい」と明かすと、指原は「だとしたらしゃべり過ぎですよ」とツッコミ。若槻から「“媚び過ぎ”はなんで？」と聞かれると、「ありがたいし、めっちゃうれしいんですけど、“何々を使ってます”とか自分の商品を言ってくれると、言わなくてもいいのに〜って思っちゃう」と話した。

「気を遣わせちゃって申し訳ないなってなるんで、だったらもう“ください！”って言われたい」と指原。しかしこの心理テストで分かるのは「縁の切れ方」と説明され、「媚び過ぎ」を選んだタイプは「（相手の）重さに疲れてフェードアウト」することが指摘されると「はぁ〜っ！」と声を上げた。

さらに「相手が必要以上に合わせて来るとプレッシャーを感じ、自分の甘えたい欲求を出せなくなり疲れてしまう」との解説コメントに、指原は「自分がどれだけリラックスできるかとか、本当の自分でいられるかのほうが大事だから、ホントそうかもしれない」と納得していた。