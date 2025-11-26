¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼½ØÊ¿Âç¡¢3000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡2Ç¯Ï¢Â³¸ºÊð¤â¡Ö³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¸ò¾Ä¤â¤»¤º¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð3600Ëü±ß¤«¤é600Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î3000Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¥À¥¦¥ó¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¸ò¾Ä¤â¤»¤º¤Ë¡¢ÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤Ï4»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç1¾¡1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦25¡£¹ø¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿3·î7Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òºÇ¸å¤ËÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢4·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏµåÃÄ¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ì»þÎ¥Ã¦¤¹¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£1·³½éÅÐÈÄ¤Ï9·î7Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡400Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Î¸ºÊð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ÊµåÃÄ¤«¤é¡Ë¡Èº£Ç¯¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯Íê¤à¤¾¡É¤È¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤Î»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·ÑÂ³¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯·è°Õ¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¿·µå¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â¼ÂÀï¤Ç»î¤¹¤Ê¤É¡¢Íèµ¨6Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ´û¤Ë¿Ê²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊÑ²½µå¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥«¡¼¥Ö¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤äµ°Æ»¤ò¤¤¤Ä¤«¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ê¤¬¤êµå¤Ï·ë¹½ÆÀ°Õ¤ÊÊý¡£¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤¦ÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö°ìÇ¯´Ö¡¢²ø²æ¤»¤º¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£»î¹ç¿ô¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¾¡¤ÁÀ±¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£