宮本浩次、還暦迎える来年に全国11公演の新ツアー開催へ 日本武道館2Daysからスタート
宮本浩次が新年の幕開けとともに、全国ツアーを開催することが決定した。ツアーは『宮本浩次 tour 2026 新しい旅』と題され、2026年1月10日、11日の東京・日本武道館2Daysを皮切りに、3月まで全国9都市11公演が行われる。
【写真】宮本浩次のライブ＆トークシーンなど番組カットがたっぷり！
現在、宮本は映画『爆弾』の主題歌「I AM HERO」のリリースや、RADWIMPSトリビュートアルバムへの参加で注目を集めている。来年には還暦を迎える節目を控え、昨年のソロ5周年記念ツアー『今、俺の行きたい場所』、今年は各種タイアップ楽曲の発表、そしてプロジェクト『俺と、友だち』を始動し、10月には東京・下北沢SHELTERと日本武道館でライブを敢行した。
今回のツアーは、その快進撃をさらに推し進めるものとなりそうだ。ツアーの最新情報は、公式サイトならびに特設サイトにて随時更新される。
■『宮本浩次 tour 2026 新しい旅』スケジュール
2026年1月10日（土）、11日（日） 東京・日本武道館
2026年1月22日（木） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
2026年1月24日（土） 広島・広島文化学園HBGホール
2026年2月1日（日） 愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール
2026年2月7日（土） 福岡・福岡サンパレス
2026年2月13日（金） 宮城・仙台サンプラザ
2026年2月20日（金）、21日（土） 大阪・フェスティバルホール
2026年2月28日（土） 新潟・新潟県民会館
2026年3月14日（土） 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
