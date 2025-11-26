RIKACO、なつかしい親子ショット添え長男の31歳誕生日を祝福「ステキな想い出写真」「おめでとうございます」 元夫は渡部篤郎
タレントのRIKACO（59）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男で俳優の渡部樹也が31歳の誕生日を迎えたことを報告し、なつかしい親子ショットなどをまとめたメモリアル動画を披露した。
【動画】「ステキな想い出写真」RIKACOが公開した、長男・渡部樹也とのなつかしい親子ショット
「ママ31年目に突入 なんて早い31年」「長男とは色々、一緒に撮影をした思い出がまーまーある 小さい頃から肝がすわっている、本番はいつも最高な仕上がりでスタッフさんを驚かせ、良い作品に仕上げてくれる 誰が教えた訳でも無いのに これもまた天性なんでしょうね」と感慨深げに振り返りながら、樹也が幼い頃に親子共演した『カルピス』のCMなど、なつかしい動画をアップ。
続けて「大人になり、舞台の脚本や演出、ときには役者としても、色々やってきた来たね。初舞台で役者として私と共演した時の初日に舞台袖で自分の出番を待っている時に体が震えていた」（原文ママ）、「大丈夫って聞いたら、大丈夫に決まってるって あの時のことすごい覚えてるよ。本番ではものの見事に長セリフを間違えず乗り切った！」と大人になってからの“たくましい”エピソードも明かした。
樹也は、自身にとって常に新しい道へと導いてくれる存在で「YouTubeを進め立ち上げてくれたのも長男」とRIKACO。
「これからも末永くよろしくね」「#誕生日 #おめでとう」とメッセージを届けるとともに、「今日は去年、海外のドラマの撮影で家を留守にしていた次男も今年はいるので家族3人でお家ご飯で祝いたいと思います！」と話した。
コメント欄には「樹也さんのお誕生日おめでとうございます」「懐かしいです カルピスCMよく見ました」「母親にとって、我が子は何歳になっても可愛くてたまりませんね」「ステキな想い出写真見せてくださってありがとうございます」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
RIKACOは1993年に俳優の渡部篤郎（57）と結婚。2人の男児をもうけるも、2005年に離婚した。
