Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢½êÂ°¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¼Õºá¡¡¡ÈÌÈµö¼º¸ú¡É1Ç¯µ¤ÉÕ¤«¤º
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Æ±ÃÄÂÎ½êÂ°¤ÎÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê30¡Ë¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë½½»ÞÍø¼ù»á¡¢ÀÄÌøÍ¥ÇÏÁª¼ê
¡¡ÀÄÌø¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¼èÄùÌò¡¦½½»ÞÍø¼ù»á¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡½½»Þ»á¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö11·î23Æü¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¡¦ÀÄÌøÍ¥ÇÏÁª¼ê¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤¤¤ÆÀÄÌø¤¬¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£½ä¶ÈÀè¤À¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©¡¦¾ÂÄÅ»ÔÆâ¤Ç¼«¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¿¯Æþ¡£¼ÖÆ±»Î¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤¹¤°¤ËÄÌÊó¤·¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÄÌø¤ÎÌÈµö¤¬1Ç¯¶á¤¯¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼º¸ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½½»Þ¼èÄùÌò¤ÈÀÄÌø¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢ËÍ¤¬¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÂ¤Ó¤Ë¡¢ËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÈÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡Â³¤±¤Æ½½»Þ¼èÄùÌò¤â¡Öº£¡¢ÀÄÌø¤ÎÊý¤«¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÈï³²¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤ì¤È¥×¥í¥ì¥¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢½Å¤Í¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±ÃÄÂÎ¤Ï¡¢ÀÄÌø¤ËÂÐ¤·¡¢2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î3¥ö·î¤Î¸ºµë50¡ó¡¢¶à¿µ¤Î½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌø¤Ï¡¢1995Ç¯11·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£2014Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎÂÐµÜ¸¶·òÅÍÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé¡¢À¤³¦¥¿¥Ã¥°¡¢¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¡¢UN¥¿¥Ã¥°¡£186¥»¥ó¥Á¡¢100¥¥í¥°¥é¥à¡£Æ±ÃÄÂÎ½êÂ°¤ÎÀÄÌøÎ¼À¸¤Ï¼ÂÄï¡£
