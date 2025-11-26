全日本高校女子サッカー組み合わせ決定！史上初4連覇に挑む藤枝順心は鎮西学院と激突、12月29日開幕
未来のなでしこたちが日本一を目指して争う、第34回全日本高等学校女子サッカー選手権（12月29〜1月11日、兵庫）の組み合わせ抽選会が25日に行われ、12月29日に行われる1回戦の対戦カードが決定した。
大会史上初の4連覇に挑む藤枝順心（静岡）は、鎮西学院（長崎）と、U19日本代表の佐藤ももサロワンウエキを擁する夏のインターハイ女王・大商学園（大阪）は、2回戦で豊川（愛知）対鹿島学園（茨城）の勝者とぶつかる。
前大会ベスト4の都道府県の第1代表の常葉大学附属橘（静岡）、神村学園（鹿児島）、大商学園（大阪）、聖和学園（宮城）の4校は2回戦から。さらに過去4大会の成績をポイント化して上位8校、秀岳館（熊本）、柳ヶ浦（大分）、AICJ（広島）、作陽学園（岡山）、日ノ本学園（兵庫）、佐久長聖（長野）、十文字（東京）、暁星国際（千葉）も2回戦からの登場となった。
今大会は、47都道府県協会から選出された47チーム、および配慮5枠の各1チームを加えた
計52チームによるノックアウト方式で行われる。
【1回戦組み合わせ】
日本航空石川（石川）ー神戸弘陵（兵庫）
工大福井（福井）−三重（三重）
専大北上（岩手）−筑陽（福岡）
山形明正（山形）−日本航空山梨（山梨）
高取国際（奈良）−帝京大可児（岐阜）
四学香川西（香川）−明桜（秋田）
大谷室蘭（北海道）−尚志（福島）
昌平（埼玉）−京都精華（京都）
高川（山口）−宇都宮文星（栃木）
富山第一（富山）−近大和歌山（和歌山）
豊川（愛知）−鹿島学園（茨城）
修徳（東京）−常盤木（宮城）
鳥取城北（鳥取）−開志JSC（新潟）
益田東（島根）−那覇（沖縄）
近江兄弟社（滋賀）−八学光星（青森）
鳴門渦潮（徳島）−宮崎学園（宮崎）
藤枝順心（静岡）−鎮西学院（長崎）
星槎国際（神奈川）ー大阪学芸（大阪）
高知（高知）ー前橋育英（群馬）
松山東雲（愛媛）ー神埼（佐賀）
【第34回全日本高等学校女子サッカー選手権日程】
1回戦：12月29日
2回戦：12月30日
3回戦：1月3日
準々決勝：1月5日
準決勝：1月7日
決勝：1月11日